Večna im slava! Glumci odali počast kolegama, dirljiva scena

Glumci iz predstave “Let iznad kukavičjeg gnezda”
Posle 20 godina uspešnog izvođenja predstava “Let iznad kukavičjeg gnezda” skinuta je sa repertoara Beogradskog dramskog pozorišta.
Dragan Bjelogrlić, kao Rendal P. Mekmarfi, pred publiku je izašao 250 puta, čineći svojim tumačenjem ovu rolu jednom od najupečatljivijih u savremenom srpskom pozorištu.
Predstavu je do sada odgledalo više od 150 000 ljudi, a prepuna je bila sala i na poslednjem izvođenju 3. novembra.
Pročitajte Vreme je za penziju - Bjela poslednji put na sceni sutra uveče
Tokom dvadeset godina igranja predstava “Let iznad kukavičjeg gnezda” stekla je status kultne, a kroz nju je prošlo više desetina glumaca i glumica.
Nekoliko njih više nisu sa nama, a među njima su: Marko Živić, Milorad Mandić Manda, Boris Komnenić, Feđa Stojanović, Dejan Matić, Srđan Dedić.
U znak poštovanja njihovom liku i delu, aktuelna glumačka postava je, na poslednjem izvođenju, pred publika izašla da se pokloni noseći u rukama crno-bele fotografije preminulih kolega. Taj gest ispraćen je aplauzom, ovacijama i po nekom suzom.
