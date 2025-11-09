Najbolja prijateljica Gorice Nešović napisala pismo, istina koja para dušu: Nikad mi nije oprostila...

Najbolja prijateljica Gorice Nešović napisala je pismo posle njene smrti, preemotivno

Gorica Nešović, omiljena radio-voditeljka i novinarka, napustila nas je 6. oktobra 2022. u 59. godini života, posle duge borbe sa posledicama dijabetesa. Njen prerani odlazak rastužio je celu naciju, sve koji su godinama počinjali dan uz njen glas i kultne radijske emisije „Dizanje“ i „Buđenje“.

Emotivnom porukom od Gorice tada se oprostila i njena prijateljica, poznata spisateljica Jelica Greganović: „Moje najbolje prijateljice više nema. Umrla mi je“. Nekoliko reči, punih bola. I zajednička fotografija. Poznavale su se od školskih dana, a bile su i dugogodišnje saradnice, zajedno su napisale knjigu „Priči nikad kraja“.

Jelica Greganović bavi se novinarstvom od 1984. godine. Jedan je od osnivača Radija B92, a osim te kuće pisala je i izveštavala za Vreme, NIN, Politikin Zabavnik, Studio B, Elle, Bazar i druge medije. Objavila je devet zbirki humorističkih priča, kao i dve knjige za decu.

Najbolja prijateljica Gorice Nešović posvetila joj je kolumnu

Najbolja prijateljica Gorice Nešović piše i kolumne, a onom najtužnijom, objavljenom na portalu “Blic Žena”, slomila je srca svima. Posvećena je njenoj najboljoj prijateljici. Gorica je, otkriva Jelica, volela cveće, tufne, ešarpe, pijacu, sitnice… Prenosimo poslednji deo dirljive priče.

- Ja sam za nju bila i ostala štreber. Sa najvećim zadovoljstvom je mojoj deci postavljala pitanje: “Je l’ vi znate da vam je majka bila štreber?” Jer smo bile u istom razredu, trećem i četvrtom gimnazijskom, Osme beogradske gimnazije koja je sad Treća, jer je pre Osme i bila Treća. Nikada mi nije oprostila višak poena na upisu, koji je mogao da je spusti ispod liste primljenih po Šuvarovom sistemu usmerenom. Ona je bila ostatak hipi pokreta, a ja šminker-štreber. Što nije nimalo smetalo tome da jedna drugoj pričamo sve. Da pričamo sve, do kasno u noć, ali subotom jer je ona radnim danima morala da ustaje pre rudara i ide na radio. Taj petak na subotu i subota na nedelju su bile najlepše večeri i noći, kada smo zamotane u njenu ćebad na cveće, rupe, rese, jelenove i slučajne prolaznike, pričale, pričale i pričale...

- “Vas dve pričate kao kiša”, rekao nam je jednom moj Žmu. Što jes jes, pričale smo, i bez džingla i bez reklame, mogle smo da pričamo bez kraja i konca i da zaspimo u priči, jer Priči nikad kraja... Ni sada. Nema je. Za sve druge je nema, ali za mene će biti tu dok me ima. I pričaću sa njom bez kraja, makar to drugima izgledalo kao da pričam sama sa sobom. Oni neće znati, ali ja znam – pričam i pričaću sa Najboljom.

Gorica je iza sebe ostavila sina Marka, ali i brojne prijatelje, koji se i dalje teško mire sa njenom smrću. Jelica je jedna od njih, koju je sa Goricom vezivalo četiri decenije dugo prijateljstvo. Iz te bliskosti je 2009. godine nastala zajednička knjiga „Priči nikad kraja”, koja je postala bestseler.

- Kada smo objavile knjigu „Priči nikad kraja”, to je bilo više za našu dušu. Kako je Gorica tada rekla: „Da imamo umesto spomenara”. Ispostavilo se da je i drugi koriste za dušu, da se u njoj prepoznaju, da i njima dođe kao spomenar – rekla je svojevremeno Jelica Greganović.

Njena Najbolja Drugarica, kako ju je uvek oslovljavala, još tada je predložila da napišu nastavak kako bi potvrdile da priči stvarno nema kraja.

– Prošle su godine odugovlačenja tipa: sad ćemo, samo još ovo da uradim... Onda je nenajavljeno naišla Tuga, neopisiva, šira od svih mora i od neba beskrajnija. Baš zbog nje, u inat da zna da našoj priči ni ona ne može da stavi tačku, napravljena je knjiga ‘Naše priče’ – poručila je Jelica Greganović u emotivnoj objavi povodom objavljivanja nastavka knjige „Priči nikad kraja” pre godinu dana.

Promo Laguna





