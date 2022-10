Neverica: Gorica Nešović preminula

Preminula Gorica Nešović

Pretužan 6. oktobar 2022. godine... Gorica Nešović danas nas je zauvek napustila u 59. godini života.

Poslednjih godina bila je lošeg zdravstvenog stanja, pre izvesnog vremena otkazali su joj bubrezi, a kako saznajemo voditeljka prelepog glasa danas je preminula.

Luka Šarac

Gorici je dijabetes pre nekoliko meseci zadao najjači udarac i umalo je ostavio bez vida, ali hrabra voditeljka odlučila je da bolest stavi pod svoju kontrolu. U ekskluzivnom intervjuu za HELLO! pričala je o svojoj velikoj, i sada već poslednjoj, životnoj borbi.

‒ Dok sam se upoznavala sa dijabetesom rekli su mi da će, s obzirom na to da sam ga imala desetak godina, mada nije bilo nikakvih simptoma, početi da se pokazuje šteta koju je napravio organizmu. Najčešće je reč o problemima sa bubrezima, očima i pritiskom. Ja sam, kao školski primer, imala sve što je moglo, plus polineuropatiju, koja je bila prvi signal, samo ga niko nije tako shvatio. Išla sam od reumatologa do neurologa koji su me, doduše, pitali da li imam šećer, ali niko nije rekao – izmerite ga.

Luka Šarac

Kad me neko pita “a što ti to nisi tražila”, ne znam šta da odgovorim jer zašto bih ja, kao laik, govorila lekarima koje analize treba uraditi? Prilikom tog prvog boravka u bolnici pregledana sam od glave do pete, da bi se videlo kakva je situacija. Između ostalog, objasnili su mi da ionako nežni krvni sudovi očiju postaju još krhkiji, a kad sam čula da dijabetes često izaziva slepilo, presekla sam se. Međutim, u tom trenutku sam na jednom oku imala vidljivost 100%, a na drugom 80%, što nije idealno, ali ni loše - priznala je Gorica. Mirko Tabašević

Gorica Nešović rođena je 15. maja 1964. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Karijeru radio-voditeljke započela je 1982. godine kao saradnica omladinske emisije Ritam srca na Studiju B. Objavila je tri knjige inspirisane običnim životom. Ima sina Marka a od njegovog oca se razvela. Sve do poslednjeg dana živela i radila u Beogradu.