Sve mu je preteško palo, Dejan Stanković nikad iskrenije: Umoran sam, želim svoj život nazad...

Mesecima unazad spekuliše se o karijeri i opstanku Dejana Stankovića u moskovskom Spartaku jer se srpski stručnjak nije proslavio rezultatima sa nekada jednim od najjačih ruskih timova.

Navodili su čak da je Dejan Stanković dobio otkaz, ali istina je ipak bila drugačija pa je on i dalje na klupi Spartaka, a sada se o njemu priča u lepšem tonu. Naime, njegov klub je u gradskom derbiju kao domaćin pobedio Lokomotivu u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Rusije rezultatom 3:1.

- Ovo je timska pobeda. Malo je šteta jer je rezultat mogao da bude i veći. Da, naš golman jeste odbranio penal, ali smo imali dobre šanse. Momci su odigrali dobru utakmicu, bili su odlučni, fokusirani i pokazali su kvalitet - rekao je Dejan Stanković za "Match TV".

Potom je, potpuno iskreno, priznao da mu smetaju spekulacije o njegovoj smeni u Spartaku koje traju već duži vremenski period. U jednom trenutku su ruski mediji čak plasirali u javnost lažnu informaciju da je klub otpustio Stankovića i pronašao zamenu.

- Spartak ne bi trebalo da ima toliko uspona i padova, ali postoje razlozi za to. Oni su ukorenjeni unutar tima. Čak i više zbog tračeva koji kruže, uključujući i one koji su vezani za mene. Momci to čitaju, zaposleni u klubu čitaju. Zapravo, veoma sam umoran od tih glasina. Nisam umoran od fudbala, ili zbog momaka. Nikada neću biti umoran od toga. Umoran sam zbog onoga što se dešava i onoga što se priča. Zaista ima veliki uticaj, jer svi to vide, čitaju i pričaju o tome. Stvarno, stvarno sam umoran. Želim da vidim moju ženu, moju kuću - rekao je Stanković za "Match TV".

Uz dobru situaciju u Kupu, Spartak je šesti na tabeli Premijer lige Rusije sa 22 bodova iz 14 utakmica. Lokomotiva i Baltika beže pet bodova, Zenit sedam, CKSA osam, a Krasnodar 10 bodova.





