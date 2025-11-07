Prelepa, obrazovana i vredna: Ko je Tijana, trudna snaja Suzane Jovanović?

Maločas smo saznali da je trudna snaja Suzane Jovanović! Udovica Saše Popovića oglasila se za medije te je potvrdila lepe vesti iz njihovog porodičnog doma zahvalivši se na čestitkama ali ne želeći da detaljiše o blagoslovenom stanju lepe Tijane.

Odmah se poteglo pitanje - ko je snaja Suzane Jovanović? Devojka koja nikada nije volela medijsko eksponiranje baš kao ni njen izabranik, skromna je devojka, koja se trudi da svojim ponašanjem ne privlači pažnju medija i javnosti. Screenshot Instagram/@suzanapopovic69

Baš zato što ima stav da bi svojim postupcima mogla da ugrozi popularnu svekrvu i svekra, simpatična Tijana oprezna je i obazriva čak i kada je reč o objavama na Instagramu.

Uglavnom njen profil krase šminkerski radovi. Budući da je zaposlena u „Grandu”, tu se nalaze slike sa javnim ličnostima, dok istovremeno ona sa fanovima, doduše jako retko, deli i slike sa prijateljima i suprugom.

Na osnovu tih fotografija da se zaključiti da snaja Suzane Jovanović voli da putuje, da je raduju neotkrivene destinacije, manje popularne i poznate. Pomenuti kadrovi svedoče o divnom odnosu sa zgodnim Danijelom, koji ne dozvoljava da mu iko remeti mir.

Davno je još lično Suzana napomenula da „kod dece” svraća tek kada je pozovu, a da oni isto po pozivu dolaze kod njih u dom na Bežanijskoj kosi, uglavnom na nedeljni ručak. Veruje se da se samim tim Suzana ne meša mnogo u brak sina i snaje, iako nikada nije krila da bi voleli da dobije jednog unuka ili unuku.

Čitava javnost danas se i obradovala ovoj lepoj vesti s obzirom da je stigla u godini kada je porodica Popović doživela najveći gubitak - svi znamo da je Saša preminuo 1. marta ove godine usled teške bolesti sa kojom se borio punih devet meseci.

Danijel i Tijana napravili su pre nekoliko godina glamuroznu svadbu u prestižnom beogradskom restoranu, a među najveselijima su bili roditelji mladenaca. Predvodili su Suzana i Saša Popović, koji je Danijela prihvatio kao svog sina.

Danijel je svoju sadašnju suprugu na poslu, a ljubav se rodila odmah. Šarmantna mlada je diplomirani ekonomista ali se godinama bavi šminkanjem i radi mejk-ap za mnoga televizijska lica, ali i glumce. S druge strane, Danijel radi u "Grandu", u režiji, kao ton-majstor.





