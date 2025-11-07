Prelepa, obrazovana i vredna: Ko je Tijana, trudna snaja Suzane Jovanović?

Maločas smo saznali da je trudna snaja Suzane Jovanović! Udovica Saše Popovića oglasila se za medije te je potvrdila lepe vesti iz njihovog porodičnog doma zahvalivši se na čestitkama ali ne želeći da detaljiše o blagoslovenom stanju lepe Tijane.
Odmah se poteglo pitanje - ko je snaja Suzane Jovanović? Devojka koja nikada nije volela medijsko eksponiranje baš kao ni njen izabranik, skromna je devojka, koja se trudi da svojim ponašanjem ne privlači pažnju medija i javnosti.
Baš zato što ima stav da bi svojim postupcima mogla da ugrozi popularnu svekrvu i svekra, simpatična Tijana oprezna je i obazriva čak i kada je reč o objavama na Instagramu.
Uglavnom njen profil krase šminkerski radovi. Budući da je zaposlena u „Grandu”, tu se nalaze slike sa javnim ličnostima, dok istovremeno ona sa fanovima, doduše jako retko, deli i slike sa prijateljima i suprugom.
Na osnovu tih fotografija da se zaključiti da snaja Suzane Jovanović voli da putuje, da je raduju neotkrivene destinacije, manje popularne i poznate. Pomenuti kadrovi svedoče o divnom odnosu sa zgodnim Danijelom, koji ne dozvoljava da mu iko remeti mir.
Pročitajte Stiže na godišnjicu Sašine smrti, Suzana dala zeleno svetlo - Istina je!
Davno je još lično Suzana napomenula da „kod dece” svraća tek kada je pozovu, a da oni isto po pozivu dolaze kod njih u dom na Bežanijskoj kosi, uglavnom na nedeljni ručak. Veruje se da se samim tim Suzana ne meša mnogo u brak sina i snaje, iako nikada nije krila da bi voleli da dobije jednog unuka ili unuku.
Čitava javnost danas se i obradovala ovoj lepoj vesti s obzirom da je stigla u godini kada je porodica Popović doživela najveći gubitak - svi znamo da je Saša preminuo 1. marta ove godine usled teške bolesti sa kojom se borio punih devet meseci.
Danijel i Tijana napravili su pre nekoliko godina glamuroznu svadbu u prestižnom beogradskom restoranu, a među najveselijima su bili roditelji mladenaca. Predvodili su Suzana i Saša Popović, koji je Danijela prihvatio kao svog sina.
Danijel je svoju sadašnju suprugu na poslu, a ljubav se rodila odmah. Šarmantna mlada je diplomirani ekonomista ali se godinama bavi šminkanjem i radi mejk-ap za mnoga televizijska lica, ali i glumce. S druge strane, Danijel radi u "Grandu", u režiji, kao ton-majstor.
Slične Vesti
Kad bi zidovi progovorili: Evo kakav odnos Suzana Jovanović zaista ima sa snajom Tijanom
Snaja Suzane Jovanović dospela je u centar pažnje
06/06/2022Saznajte više
Pročitajte još
Prelepa, obrazovana i vredna: Ko je Tijana, trudna snaja Suzane Jovanović?
Trudna snaja Suzane Jovanović je godinama sa Danijelom u ljubavi
07/11/2025Saznajte više
Ronaldo tek sada otkrio zašto nije bio na Žotinoj sahrani: Savest mi je mirna, ispravno sam postupio
Ronaldo otkrio zašto nije bio na Žotinoj sahrani
07/11/2025Saznajte više
Majka Milena i brat Rade najveća su mu podrška: Saša Kovačević otvorio porodični foto album, ovakvog ga ne znamo
Saša Kovačević otvorio porodični foto album
07/11/2025Saznajte više
Ovo je Dubravka, 15 godina mlađa supruga Tonija Cetinskog, 2019. doživela je moždani udar
Supruga Tonija Cetinskog konačno u javnosti, ovo je Dubravka
07/11/2025Saznajte više
Neda Ukraden otvoreno o ljubavi sa čuvenim doktorom: Mnogi su radili na tome da nas rastave, nisam želela da Jelena zbog moje odluke pati
Neda Ukraden bila je u vezi sa Momom Jakovljevićem
06/11/2025Saznajte više
Rada Manojlović: Ja sam se okrenula lekovima, a Milan je izlaz našao u veri
Rada Manojlović progovorila o zdravstvenim problemima
06/11/2025Saznajte više
Komentari (0)