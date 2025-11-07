Godina bola i godina sreće: Suzana Jovanović postaje baka

Suzana Jovanović postaje baba. Njen sin iz prvog braka, Danijel, čeka prvo dete sa svojom suprugom Tijanom.

- Ne dajem nikakve izjave, razumite me, molim vas. Ali, hvala na čestitkama – izjavila je Suzana za Informer. Petar Đorđević

Najveća želja, da dobije unuče, ispuniće joj se u godini koja joj je donela mnogo bola i tuge.

Kao što je poznato, njen suprug Saša Popović, preminuo je počektom godine, posle teške bolesti.

Suzana Jovanović se od tada retko pojavljivala u medijima, trudeći se da preboli veliki gubitak. Sada, na izmaku 2025. godine, obradovala joj je vest da će dobiti unuče.

Sin Danijel, koga je rodila sa 18 godina, odrastao je uz Sašu Popovića.

- Danijel je u početku bio malo zbunjen, ali ja sam se prema njemu postavio kao pravi otac. Zavoleo sam i ja njega, kao i on mene, i smatram ga svojim detetom. Volim ga zato što je dobar, kulturan i lepo vaspitan dečko. Sa njim nikada nisam imao nikakav sukob. Volim ga kao da je moj najrođeniji sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac – govorio je Saša Popović. Boško Karanović

Suzanin sin iz prvog braka i Saša Popović počeli su da žive pod istim krovom kada je dečaku bilo osam godina.

- Pvo je upisao srednju politehničku školu, ali kad smo videli da ga to ne zanima, ispisali smo ga i prebacili u muzičku, a zatim i u školu za tonsku režiju. Dobro barata kompjuterom, miksetama i tonom. Fantastično svira klavir i gitaru, i svaku pesmu “Zvezda Granda” priprema ili on ili Žika Jakšić - govorio je muzički mag.

Danijel, koji je zaposlen kao producent na Grand televiziji, u maju 2022. godine venčao se sa dugogodišnjom devojkom Tijanom, a sada čekaju prvo dete.





