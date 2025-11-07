Ronaldo tek sada otkrio zašto nije bio na Žotinoj sahrani: Savest mi je mirna, ispravno sam postupio

Kristijano Ronaldo nije se pojavio na sahrani saigrača Dioga Žote, koji je u stravičnoj nesreći zajedno sa rođenim bratom izgubio život, u julu ove godine. Zbog odluke da ne dođe na sahranu saigrača iz reprezentacije, Ronaldo je bio na žestokom udaru kritika.

Žota i njegov mlađi brat Andre Silva poginuli su 3. jula u ranim jutarnjim satima u blizini Zamore u Španiji, kada je njihov automobil sleteo sa puta prilikom preticanja i zapalio se. Iako se to od njega očekivalo, Ronaldo se nije pojavio na sarhani. Malo je reći da je zbog toga odmah stavljen na stup srama. Tek sada, majbolji portugalski fudbaler svih vremena, Kristijano Ronaldo, prvi put je javno otkrio zašto nije prisustvovao Diogovoj sahrani. Photo by Carl Recine/Getty Images

Žota je sahranjen portugalskom Gondomaru, a na večni počinak ispratili su ga članovi porodice, brojni prijatelji i saigrači iz Liverpula i reprezentacije Portugala. Sahrani nije prisustvovao kapiten reprezentacije, što je izazvalo brojne osude javnosti. U intervjuu sa britanskim novinarom Pirsom Morganom Ronaldo je prvi put javno otkrio zašto nije došao na sahranu.

- Ljudi me stalno kritikuju, ali ne brinem o tome. Kada znaš da ti je savest čista, ne obazireš se na te priče. Nakon što mi je otac umro, nikada više nisam bio na groblju. Znate me i znate moju reputaciju, gde god da odem to je cirkus. Nisam išao, jer da jesam, pažnja bi bila usmerena na mene, a ja to nisam želeo - kaže Ronaldo koji smatra da je ispravno postupio.

- Osećao sam se dobro zbog svoje odluke. Ne moram da budem u prvom redu da bi me ljudi videli. Planirao sam stvari, razmišljao sam o njegovoj porodici. Ne moram da budem pred kamerama, radim to iza kulisa, osećam se bolje zbog toga.

'I cried a lot... Diogo was one of us.'



Cristiano Ronaldo opens up about hearing the "devastating" news of his Portugal teammate Diogo Jota's death - and explains why he didn't attend the funeral.



Part 2 now live👇



📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/J2aLcV3lID — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Podsetimo, njegov sestra Katia Aveiro, letos je javno podržala Ronalda i pokušala da objasni ljudima njegovu odluku.

- Kada nam je otac preminuo, nismo mogli da napustimo kapelu zbog kamera i posmatrača. Ne mogu da zamislim kako bi bilo sada, s obzirom na pažnju koju Kristijano privlači. Sramotno je što se ljudi više fokusiraju na njegovo odsustvo, nego na stvarnu bol porodice koju je gubitak rastrgao.

Photo by Stu Forster/Getty Images

Ronaldo je u razgovoru sa Morganom otkrio i kako se osećao kada je saznao da je Žota izgubio život.

- Bio sam na odmoru sa Georginom. Tog jutra sam bio u teretani kada su mi poslali poruke, nisam mogao da verujem. Mnogo sam plakao. Ona to može da potvrdi. To je bio jako težak trenutak, za zemlju, porodicu, prijatelje, saigrače. Katastrofa. Veoma tužne vesti. Diogo je bio jedan od nas. Veoma dobar momak, tih, dobar igrač kao što znate. Zaista sam srećan što sam ga poznavao i što sam mogao da podelim sa njim neke sjajne trenutke. Bilo je tužno. Imao sam priliku da razgovaram sa njegovom porodicom i pružim podršku - dodao je Kristijano Ronaldo.

(Kurir sport)





