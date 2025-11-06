Zdravko Čolić objavio novu pesmu, ovo je numera koju potpisuje Tonči Huljić, kakav ritam

Kao što su želeli, planirani i obećali Zdravko Čolić i Tonči Huljić udružili su snage i snimili prelepu pesmu. Zdravko je upravo predstavio numeru „Tamo“, u kojoj se po prvi put u karijeri susreću dva istinska velikana – Čolić, interpretator čije su izvedbe decenijama oblikovale emotivnu mapu ovih prostora, i Tonči, autor čije melodije već godinama daju prepoznatljiv pečat pop muzici regiona.
Iako ih već dugo veže prijateljstvo, dugo preko četiri decenije, saradnja se dogodila tek sada – i to pesmom koja već na prvo slušanje odiše svežinom, ali i neizbežnim osećajem nostalgije. Tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, koja je ponovo uspela da poetski uhvati ono što je Čolin zaštitni znak – emociju između čežnje i vedrine, između sećanja i trajanja. Aranžman su uradili Hrvoje Domazet i Tonči Huljić, dok je miks potpisao Tomo Mrdulja. Pesma nosi savremen, mediteranski ritam i filmsku širinu koja je već na prvo slušanje čini posebnim doživljajem.
U vremenu kada muzika često brzo prolazi, Čolić ponovo donosi ono što publika kod njega najviše voli – iskrenost, toplinu i osećaj bliskosti. „Tamo“ je moderna balada, nežna i melodična, ali u sebi nosi onaj prepoznatljivi, klasični Čolin ton – snažnu emociju koja osvaja bez potrebe za teatralnošću.
- Zapravo je sve počelo na Krku, tamo smo se družili kod mene, krenuli smo da pričamo o muzici i tako je sve počelo… Ja se uglavnom držim ljudi s kojima godinama radim, no Čola, Čola je nešto posebno, poseban izazov, čovek koji je godinama tu, kojeg publika obožava i zato mi je ova saradnja bila veoma draga - rekao je Huljić za portal Nova.rs.
- Ja volim Tončija, baš ga cenim u svakom pogledu. Kao čovek, on brine o svemu. U to sam se i sam uverio u ovom periodu dok smo intenzivnije sarađivali, stvarno brine kao da je roditelj ili brat. Neverovatno! To mi je otkriće, nisam to znao jer nismo imali u komadu malo duži deo vremena da provedemo zajedno – izjavio je Čola. Tonči je veliki autor, koji je toliko toga napisao. To je čudo neviđeno. Šteta ga je propustiti, dok je vreme da ga uhvatim - kazao je Čolić nedavno.
Poslušajte zaista prelepu numeru "Tamo".
