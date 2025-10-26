Zdravko Čolić i Tonči Huljić u akciji, ispunili sebi dugogodišnju želju

Zdravko Čolić i Tonči Huljić konačno su realizovali dugogodišnju zajedničku želju. Naime, splitski hitmejker napisao je pesmu za jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda. Premijera spota očekuje se sledeće nedelje.

- Ja volim Tončija, baš ga cenim u svakom pogledu. Kao čovek, on brine o svemu. U to sam se i sam uverio u ovom periodu dok smo intenzivnije sarađivali, stvarno brine kao da je roditelj ili brat. Neverovatno! To mi je otkriće, nisam to znao jer nismo imali u komadu malo duži deo vremena da provedemo zajedno – izjavio je Čola. HELLO! arhiva

I Tonči Huljić govorio je biranim rečima o muzičkoj zvezdi.

- Ako nekome i nije bilo jasno zašto je Zdravko Čolić to što je toliki niz godina, zapravo decenija, reći ću sada. To je jedna energija koju osećaš i u studiju ili dok snimaš spot. Svi smo nekako poskočili, iako znamo pesmu. Ta energija se “zalepila” za mene i onda sam je pretvorio u još nekoliko pesama.

Zdravko Čolić i Tonči Huljić poznaju se već četiri decenije. No, ovo je njihova prva saradnja i ne kriju oduševljenje zbog toga.

- Tonči je veliki autor, koji je toliko toga napisao. To je čudo neviđeno. Šteta ga je propustiti, dok je vreme da ga uhvatim – kazao je Čolić.

Sa druge strane, Huljić je istakao da je ovo vrlo specifična saradnja, koja ga raduje.

- Vrlo su retki moji izleti, da radim nešto izvan kruga izvođača kojima sam autor od prve pesme. Ali, ovo je nešto drugo, imam osećaj da smo ceo život zajedno. In Magazin printscreen





