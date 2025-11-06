Rada Manojlović: Ja sam se okrenula lekovima, a Milan je izlaz našao u veri

Rada Manojlović pre nekoliko godina je bila suočila se sa ozbiljnom depresijom, ali i danas oseća posledice tog mračnog perioda – piše novi broj magazina “Svet”, podsećajući da je pevačica jedno vreme bila antidepresive i bensedin.
- Situacija i dalje nije sjajna. Dozvolila sam da me ta bolest zarobi, da me ponese i da me uzme svoj mrak. Meni je mnogo krivo što sam dozvolila da mi jedina budu lekovi za spavanje i lekovi za smirenje – kazala je pevačica.
Iskreno je priznala da je bilo dana kada nije spavala po 48 sati, da su je pratile razne mračne misli, kao i da je nekoliko meseci provela u krevetu, ne izlazeći iz sobe.
Okidač za početak depresije bila je smrt njene nane, mamine majke, koja je preminula 2020. godine.
- Nisam se tada okrenula veri, već sam se okrenula lekovima. I ne znam sada šta bih preporučila nekome. Recimo, Milan se okrenuo veri kada mu je bilo teško i njemu je to pomoglo u nekim situacijama, samo mi je on zabranio da pričam o tome. Eto, ja sam se okrenula lekovima, a on je našao izlaz u veri. I sad šta je problem? Problem je što ti kada se navučeš na te lekove posle ne možeš bez njih. A kada imaš neki nemir najlakše je da popiješ pilulu, pa se navučeš da tako lagano rešiš problem. Ja se još uvek lagano skidam sa tih lekova i to je problem – zaključila je Rada Manojlović, prenosi novi broj magazina Svet.
