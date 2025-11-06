Rastanak uz suze i ovacije: Bjelu podržale supruga i ćerka, ali i brojne kolege

Posle 20 godina uspešnog izvođenja, predstava “Let iznad kukavičjeg gnezda” skinuta je sa repertoara Beogradskog dramskog pozorišta.
Jubilarno 250. izvođenje okupilo je brojne poznate ličnosti, a u prvom planu našle su se supruga i ćerka Dragana Bjelogrlića, koji tumači glavnu ulogu.
Pročitajte Vreme je za penziju - Bjela poslednji put na sceni sutra uveče
Iako je karijeru usmerio pre svega ka televizijskim projektima, Bjela se nije odrekao ni “dasaka koje život znače”, a predstavu “Let iznad kukavičjeg gnezda” do sada je pogledalo više od 150 000 ljudi.
Kao Randal P. Mekmarfi Dragan Bjelogrlić izašao je pred publiku 250 puta, čineći svojim tumačenjem ovu rolu jednom od najupečatljivijih u savremenom srpskom pozorištu.
Poslednje izvođenje kultne predstave ispratile su brojne javne ličnosti, a među njima i Svetlana Bojković, Zoran kesić sa suprugom, Andrija Kuzmanović, Boda Ninković i mnogi drugi.
