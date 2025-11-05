Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević, posebna čestitka stigla od dede

Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević

Princeza Marija Karađorđević, rođena je na današnji dan, pre dve godine. Ona je drugo dete princa Filipa i princeze Danice Karađorđević, koji imaju i starijeg sina Stefana. Ana Marija Jovanović

Devojčica je prošlog maja krstio patrijarh Porfirije, a svečani čin upriličen je u crkvi Svetog Andreja Prvozvanog, u kraljevskom kompleksu na Dedinju. Ona je tom prilikom nosila haljinicu od čipke koja je pripadala prabaki princa Filipa. Čuvana je u dvorcu nadomak Sevilje, vlasništvu roditelja princeze Marije de Glorije.

Kršteni kumovi bili su princ Nikolas od Rumunije i njegova supruga princeza Alina Marija.

Povodom drugog rođendana princeze Marije, oglasio se njen deda Aleksandar Karađorđević, koji joj je javno uputio čestitku sa najlepšim željama.

- Danas moja draga unuka princeza Marija proslavlja drugi rođendan.

-Moja supruga i ja želimo našoj dragoj Mariji srećan rođendan, ispunjen radošću, ljubavlju i zabavom. Da nam uvek budeš zdrava, vesela i srećna, ponos svojih roditelja i cele naše porodice. Svi te mnogo volimo, svaki trenutak koji provedemo sa tobom pravi je blagoslov.





