Drugi rođendan princeze Marije Karađorđević, posebna čestitka stigla od dede

05/11/2025

Princeza Marija Karađorđević, rođena je na današnji dan, pre dve godine. Ona je drugo dete princa Filipa i princeze Danice Karađorđević, koji imaju i starijeg sina Stefana.

Devojčica je prošlog maja krstio patrijarh Porfirije, a svečani čin upriličen je u crkvi Svetog Andreja Prvozvanog, u kraljevskom kompleksu na Dedinju. Ona je tom prilikom nosila haljinicu od čipke koja je pripadala prabaki princa Filipa. Čuvana je u dvorcu nadomak Sevilje, vlasništvu roditelja princeze Marije de Glorije.

Kršteni kumovi bili su princ Nikolas od Rumunije i njegova supruga princeza Alina Marija.

Pročitajte Koliko su samo srećni! Vilijam i Kejt na sedmom nebu, vreme je za novi početak

Povodom drugog rođendana princeze Marije, oglasio se njen deda Aleksandar Karađorđević, koji joj je javno uputio čestitku sa najlepšim željama.

- Danas moja draga unuka princeza Marija proslavlja drugi rođendan.

-Moja supruga i ja želimo našoj dragoj Mariji srećan rođendan, ispunjen radošću, ljubavlju i zabavom. Da nam uvek budeš zdrava, vesela i srećna, ponos svojih roditelja i cele naše porodice. Svi te mnogo volimo, svaki trenutak koji provedemo sa tobom pravi je blagoslov.

