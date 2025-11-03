Bila je zvezda 90-ih, proputovala Indiju i Peru, a onda je mir našla na selu

Ivana Banfić bila je velika zvezda 90-ih, a publika je najviše pamti po pesmi “Godinama”. Na vrhuncu popularnosti povukla se sa scene i otišla da živi u prirodi. Za sebe kaže da je prošla sve: od reflektora do šume, od buke do tišine. Sada se vraća u punom sjaju, a zanimljiv je podatak da je spot za novu pesmu "Ima dana" kreirala veštačka inteligencija
- “Ima dima” je moj veliki povratak, pa sam htela da bude poseban.Za mene je to više od pesme – to je zatvaranje jednog velikog kruga i otvaranje novog – rekla je nedavno u intervjuu za magazin "Story".
Odgovarajući na pitanje kako su se "spojile" žena koja je putovala po Indiji i Peruu i veštačka inteligencija, Ivana Banfić je istakla:
- Možda izgleda kao suprotnost, ali meni to ima savršen smisao. Putujući Indijom i Peruom upoznavala sam drevnu mudrost, ljude koji žive u skladu s prirodom i jednostavnim stvarima. AI je pak svet budućnosti, nešto hladno i tehničko, ali kad spojiš prirodu i tehnologiju, nastane balans. Tako je i u mom životu – žena sam koja voli i meditaciju i reflektore, i šumu i grad. U toj ravnoteži pronalazim sebe.
Pevačica, koja danas ima 55 godina, ističe:
- S godinama dolazi sloboda – sloboda da budeš svoj, da ne pristaješ na ono što ti ne odgovara, da voliš sebe baš takvu kakva jesi. Danas sam zahvalna na svemu što sam prošla jer me to dovelo do ove jasnoće i mira. Mogu reći da sada živim punim srcem, bez strahova i bez potrebe da ikome išta dokazujem. Živim po svom, volim i postojim.
Kada su joj svetlosti reflektora dosadile, povukla se na selo, gde je sa porodicom uživala u prirodi.
-Sinu sam pružila slobodu, detinjstvo u zelenilu i moru, povezanost s prirodom i jednostavnim stvarima. To je bogatstvo koje nijedan grad ne može dati. Verujem da će mu to biti temelj kroz ceo život.
