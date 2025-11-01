Proslavio se kao Borko iz serije “Pozorište u kući”, ali ne zadugo: Nije imao ni 40 godina kada je umro

Borko iz serije “Pozorište u kući” preminuo je mlad

Serija “Pozorište u kući”, koja se ovih dana reprizira na Prvom programu RTS-a podsetila je na čuvenu porodicu Petrović, ali i na glumce koji su ih tumačili glavne uloge. Glavne uloge igrali su Đuza Stojiljković, Stanislava Pešić, Olga Ivanović i Radmila Savićević. Borko iz serije “Pozorište u kući”, kao dečak, bio je Goran Trifunović, a kasnije je tu ulogu dobio Maro Brailo.

Rođen je 1959. godine u Beogradu, po ocu Dubrovčanin i po majci Beograđanin.

Njegova glumačka karijera počela je neočekivano, u trenu je postao zvezda, ali slava nije dugo trajala.

Maro Brailo već je bio studnet turizma kada se odlučio za Glumačku akademiju. Odmah je počeo da dobija uloge, pa je ostao večiti student prve godine. Snimio je desetak filmova, ali je najpoznatiji ostao kao Borko iz serije “Pozorište u kući”.

- Fascinirala me je sama činjenica da igram pored glumačkih zvezda kao što su Đuza Stojiljković i Stanislava Pešić. Ljudi su počeli da me prepoznaju na ulici, celu vojsku sam prošao sa nadimkom Borko. Ne mogu da kažem da mi nije laskalo – pričao je.

Youtube Screenshot

Kao što je iznenada odlučio da upiše studije glume, tako se iznenada vratio studijama turizma. Diplomirao je i zaposlio se kao predstavnik “Jugotursa” u Dubrovniku, gde je ostao šest godina. Po povratku u Beograd zaposlio se kao voditelj u “Radio Jugoslaviji”.

- Mislim da je ovo ono pravo. Radujem se svako jutro kad ustanem i krenem na posao – ostale su zabeležene njegove reči.

Maro Brailo, poznat i kao Borko iz “Pozorišta u kući” preminuo je 1998. u svojoj 39. godini. Otišao je iznenada i tiho, u snu.

Youtube Screenshot





