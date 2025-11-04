Jana Milić Ilić: Mamina smrt je najveći gubitak

Iako joj je ovo leto bilo ispunjeno poslovnim obavezama, glumica Jana Milić Ilić (43) pronašla je vremena da sa jedanaestogodišnjim sinom Đorđem skokne do mora, a zatim poseti Aleksandrovac Župski, varoš u kojoj je odrasla i kojoj se rado vraća. Svaki povratak kući, pored ostalog, označava i susret sa setom zbog gubitka majke. Neke boli, kako kaže, postanu deo nas, pa je tako i ona naučila da živi sa saznanjem da nas dragi ljudi napuštaju. U intervjuu za magazin Gloria iskreno je pričala o karijeri, detinjstvu, gubitku majke, kao i radostima koje je okružuju.

Koliko često posećujete rodni grad?

- Samo sam rođena u Kruševcu, a odrasla sam u Aleksandrovcu Župskom, i to je moj grad. Idem tamo kad god mi to obaveze dozvole. U njemu najviše volim da provodim vreme. Reč je o predivnom kraju i predivnim ljudima.

Koliko se on promenio od vremena kada ste živeli u njemu?

- Prilično, kao i većina manjih gradova, verujem. Mnogo ljudi odlazi, svi traže neko svoje bolje sutra u inostranstvu ili u većim gradovima. O čarobnim selima u okolini grada da ne pričam. Sela nam umiru. Veoma se obradujem kad čujem da se neko s porodicom vratio na selo. Ima takvih primera, samo su retki.

Šta je tajna kruševačke škole glume, imajući u vidu da su mnogi slavni dramski umetnici, poput Đuze Stojiljkovića, Radmile Savićević ili Marka Živića rođeni u gradu pod Bagdalom?

- Jeste, zaista je toliko talentovanih i divnih glumaca iz tog kraja. To su ljudi sa posebnom energijom i posebnim smislom za humor. Imala sam veliku čast što sam s mnogima od njih delila kadar. Tajna je u posebnom duhu tog kraja, mentalitetu i napornom radu.

Kako se nosite sa životnim gubicima?

- Mora čovek da se bori, da nauči da živi s tim, da čuva uspomene. To su one boli koje nikad ne prestanu da bole, već postanu deo nas. Trudila sam se da sve vrednosti i lekcije u vaspitanju koje sam dobila od roditelja usadim i prenesem svom detetu. Ponosna sam na to.

Koji gubitak ste najteže podneli?

- Maminu preranu smrt. Luka Šarac

Jeste li uspeli da se oslobodite tereta lika Marine Filipović koji ste godinama s velikim uspehom tumačili u TV sapunici „Istine i laži”?

- Nikada na to nisam gledala kao na teret, ponosna sam što sam bila deo tog neverovatno uspešnog i lepog projekta. Isto tako, smatram da me ta uloga nije obeležila na način da me je stavila u određeni kalup. Posle te serije sam radila niz sjajnih projekata u kojima sam tumačila uloge s potpuno drugačijim karakterom u odnosu na Marinu iz „Istina i laži”. Jedna od dražih mi je Drina iz serije „Kolo sreće”.

Kada možemo da očekujemo premijeru filma „Ni u snu” u kome tumačite važnu rolu?

- To zna samo Vasilije Nikitović, reditelj i tvorac ove nesvakidašnje uzbudljive priče koju i ja jedva čekam da vidim. Verujem da se bliži premijera i baš sam uzbuđena zbog toga. Igram lik jedne stroge, da ne kažem okrutne nastavnice, a radnja filma se dešava u domu za nezbrinutu decu. Vasilije je spojio toliko fantastičnih glumaca u ovom projektu na kome se zaista naporno radilo. Želim nam veliku sreću.

