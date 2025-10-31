Izlečila je mnoge, tokom korone bila heroina: Da li ste znali da je OVA dama tetka Ane Nikolić?

Ana Nikolić poslednjih nekoliko meseci prolazi kroz veoma turbulentan i težak životni period do kog je došlo usled brojnih nesuglasica sa dugogodišnjim emotivnim partnerom Goranom Ratkovićem Raletom.

Iako je pre samo tri dana osvanula vest da su se oni zavetovali na večnu ljubav na Maldivima, svega nekoliko sati kasnije je došlo do žustre svađe kada ju je kompozitor ostavio samu u hotelu u Dubaiju, a on se, navodno, sa novcem vratio za Beograd. Ivan Vučićević

Šta je prava istina znaju samo njih dvoje, ali je činjenica da nikako ne mogu da pronađu neku mirnu luku i spokoj, te da je kod njih uvek izuzetno napeto i turbulentno. Pevačica koja važi za jednu od najiskrenijih na našoj estradi godinama ima zategnute odnose sa majkom Miljanom, a najveća podrška joj je druga najbitnija žena u njenom životu.

Tetka Ane Nikolić uvek je tu za muzičku zvezdu, pravi oslonac i podrška tokom ovih teških životnih trenutaka. I danas je uz nju je tetka, žena koja neodoljivo podseća na Aninu majku Milijanu, a ujedno je i glavna medicinska sestra na jednoj stomatološkoj klinici. Ona živi u Paraćinu, gde je Ana nedavno boravila sa ćerkicom Tarom, a zajedničke fotografije ispred zgrade oduševile su javnost.

Podsetimo, govoreći o odnosu sa majkom, Ana je otvoreno priznala da danas, iz uloge roditelja, mnoge stvari vidi drugačije.

- Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto "škripi" u odnosu sa majkom, ja sam skočila da se svađam, tražila da mi pokaže diplomu. Sa majkom sam u najboljim odnosima, izlazimo u grad, a ispostavilo se da je baš to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru, ali, svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice - ispričala je pevačica za Hajp i dodala da je u porodici oduvek bila "crna ovca":

Instagram

- Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Tokom terapije smo došle do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si treća na krosu, što nisi prva? Ako si prva, što nisi pre prvog? To mesto ne postoji, ali neka ga izmisle. I sve to iz nekog nezadovoljstva, samo njoj poznatog. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Navikla sam da ne valjam. Ja sam crna ovca familije. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno. Instagram





