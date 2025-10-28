Ana Nikolić i Rale stali su na ludi kamen. Kako Kurir saznaje Ana i Goran Ratković Rale izgovorili su sudbonosno "da" ovog vikenda, tokom odmora na Maldivima.

Pevačica i producent su se venčali na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.

- Ana i Rale su trebali da otputuju na Maldive idu još krajem avgusta, ali to putovanje je propalo jer ga je ona prijavila za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena hitna policijska mera. Odseli su u jednom od najluksuznijih rizorta na ostrvu, ali dogovorili su se da Ana ne objavljuje slike sa odmora dok se ne vrate. Naravno, ona nije izdržala i odmah je objavila nekoliko fotki, što je Raleta iznerviralo. Ipak, ni na jednoj fotografiji se ne vidi Rale jer ju je on i fotkao. Rale je poneo i prsten kako bi je i zvanično zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Poslednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se venčaju. On se šokirao i pitao je da li je sigurna. Rekla je da jeste i da odmah ide da se raspita šta je sve potrebno kako bi rekli sudbonosno "da".

- Rale je odmah od zaposlenih u rizortu dobio sve informacije, pa i to da su venčanja na Maldivima ceremonijalna i simbolična, ne i pravno obavezujuća. Odnosno, rečeno mu je da - da bi brak bio zakonski priznat, moraju da obave zvaničnu ceremoniju venčanja u Srbiji. On je rekao Ani da se spremi i da će to odmah da urade. Hotelski rizort im je odmah sve organizovao po hitnom postupku, pa su oni već isto veče rekli "da" na plaži prilikom zalaska sunca. Bilo je vrlo emotivno, a Ana je konačno opet srećna, posle burnog perioda u njihovoj vezi. Videćemo da li će tako ostati i kad se vrate sa odmora, kad se ova idila završi. Već je počela da ispituje Raleta kad će otići u opštinu da i ovde sve ozakone, a onda sledi i venčanje pred Bogom u manastiru Rakovica. Tu već može da nastane problem jer se zna kakva je Ana. Ali o tom - potom - zaključuje naš sagovornik.

Ana Nikolić i Rale nisu odgovarali na pozive novinara kako bi ove navode potvrdili. Ukoliko su zaista tačni, čestitamo im od srca!





