Jelena Bačić Alimpić o zdravstvenom problemu: Cista je samo rasla

Jelena Bačić Alimpić danas jedna od najprodavanijih spisateljica sa našeg podneblja dugi niz godina sačekivala nas je na malim ekranima uglavnom u nekim večernjim emisijama gde su joj gosti bili poznati govoreći na šarenolike teme.
No, već više od decenije nekadašnja voditeljka na televiziji se pojavljuje samo kao gost i to u određenim emisijima, jer se povukla iz medija makar na taj način, pošto je shvatila da je posao na televiziji ne čini srećom, naprotiv, stvara joj ogroman stres.
Nedavno je gostovala kod svoje dugogodišnje prijateljice Goce Tržan u emisiji koju je vodila na K1 televiziji gde su govorile o raznim ženskim temama, pa su se tako dotakle i zdravlja. Spisateljica je otkrila da je rad u medijima njoj veoma narušio zdravstvenog stanja.
- Ja ću dati medicinski primer u mom slučaju. Dakle, imala sam cistu 9 milimetara na levoj dojci dok sam radila na televiziji koja je rasla i naša doktorka Dragana Bogdanović Stojanović je rekla "Moraćemo to da punktiramo". Okej, moraćemo, ali ja nikad ne stižem, uvek nam je to poslednje jer nije ništa alarmantno. Šta se zapravo dešava, ja dam otkaz na televiziji, na cistu sam zaboravila, to se tako tada poklopilo i tri meseca kasnije odem na redovnu kontrolu i kažem "Gago, a ona cista?", ona me pita "Koja cista?" Nema ciste, nema stresa. Kad radiš pod stresom i onda kada se povučeš, kada daš svojoj duši oduška i kreneš da lečiš svoju dušu, prosto i tvoj organizam tako reaguje - rekla je iskreno Jelena Bačić Alimpić.
Podsećanja radi, nekadašnja voditeljka poslednjih godina živi po svojim pravilima i merilima ne želeći da išta narušava mir i harmoniju koju je napravila sa suprugom, decom i unukom. Ćerka Dunja već nekoliko godina živi i studira u Holandiji, dok se sin Marko preselio u Pančevo gde je oformio svoju porodicu sa suprugom Antoninom.
Da trideset godina živiš s kamenom, znao bi svaku njegovu pukotinu, svaku tačkicu i zarez. Toliko nekoga upoznaš i do te mere se srodite da maltene postanete jedno. Nisam za to da se seče bilo šta, a najmanje vene (smeh). Jedino treba preseći ono što te čini nesrećnom i nezadovoljnom. Nažalost, to nisam radila sve dok nisam došla do tih famoznih 55, kad sam rekla – sad je dosta, ispričala je Jelena Bačić Alimpić za Story nedavno i otkrila da li se desilo nešto važno kada je napunila pedeset pet, pa je “okrenuli drugi list”?
- Ne, jednostavno se nakupilo. Shvatila sam da sebe forsiram preko svake mere, nauštrb svog mira i zdravlja, mentalnog i fizičkog. A, zašto to radim? Bez ikakvog razloga. Sigurno je da ću i danas učiniti sve da nekome pomognem, ukoliko mogu, ali ako ne mogu – bože moj, neću se kao nekada satirati i tražiti vezinu vezu da bih učinila nekome ko mi nikada neće reći hvala. U životu je bilo dovoljno situacija kada je hvala izostalo.
