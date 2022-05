Zdravlje Jelene Bačić Alimpić bilo je ozbiljno ugroženo: Tri dana ležala sam nepomično, negde je moralo da pukne

Zdravlje Jelene Bačić Alimpić bilo je ozbiljno ugroženo

Autorka brojnih bestselera Jelena Bačić Alimpić svemu što radi predaje se do krajnjih granica, pa se dok je pisala „Kaznu za greh“ susrela sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

‒ Za godinu dana napisala sam tri knjige, trilogiju „Kazna za greh“, koja je doživela veliki uspeh, ali mislim da se to odrazilo na moje zdravlje. Dok pišem ja sam pod velikom tenzijom, „vozi“ me adrenalin, a za nepunih godinu dana napisala sam više od devet stotina stranica. Kada je i poslednja knjiga iz trilogije izašla, a ja završila brojne obaveze, putovanja, književne večeri, potpisivanja, druženja sa čitaocima, onog trenutka kada sam počela da se opuštam, negde je puklo. Hvala Bogu što je to bilo izlečivo, ali je bilo upozorenje da prikočim.

Luka Šarac

‒ Reč je o povredi kičme koju sam zadobila dok sam sama boravila na Siciliji i istraživala građu za novu knjigu ‒ pojasnila je.

‒ Prava istina je da sam tri dana ležala gotovo nepomično, da sam primala injekcije i da mi je lekar tri puta dnevno dolazio u hotelsku sobu pokušavajući da reši akutni bol. Kada sam se vratila u Srbiju, uradila sam sve potrebne preglede, ustanovljena mi je protruzija diska L4-L5 i odmah sam krenula na svakodnevne dugačke, iscrpljujuće terapije. Upornošću, voljom i istrajnošću, a vežbanjem pre svega, uspela sam da se vratim u „normalu“.

Luka Šarac

Uprkos savetima lekara Jelena nije usporila tempo.

‒ I u periodu terapija i mahnitih vežbi ja sam pisala. Takva sam. Drugačije ne mogu.

Poznata spisateljica dodala je da nikada ne bi javno govorila o svom zdravlju da novinari nisu saznali za njene tegobe i počeli da o tome pišu.

‒ Ne želim da takvim pričama i senzacionalističkim naslovima skrećem pažnju na sebe, već isključivo radom i svojim knjigama ‒ napomenula je Jelena Bačić Alimpić, koja je ovih dana objavila novi roman, „Kletva“.