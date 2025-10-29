Otišla je tiho... Umrla rođena sestra Bilje Krstić

Umrla rođena setra Biljane Krstić

Rođena sestra Bilje Krstić, Mira, preminula je.

Tužna poruka osvanula je danas na Biljinoj Facebook stranici.

- Otišla je tiho, naša najstarija rođena sestra Mira. Ovog jutra bez nje... I slike se same ređaju i svaka uspomena postaje talas koji guši i grli u isti mah. Naša je ljubav Miki sa tobom i diše tamo gde si ti. Volimo te Ivanka i ja – napisala je.

Cenjena muzičarka rođena je 1955. godine u Nišu, gde je završila osnovnu i srednju školu, pre nego što se preselila u Beograd.

Govoreći o svom odrastanju u jednom intervjuu, Bilja Krstić se prisetila:

- Bili smo velika i srećna porodica. Tri rođene sestre: Mira, Ivanka, Vera, mama Roksanda i tata Velja, baka, tatina majka Persida, učinili su da moje detinjstvo i odrastanje bude posebno, bogato i puno.

- Moji roditelji bili su topli, srdačni i sećam se da su ih svi iz komšiluka i familije veoma voleli i poštovali. Tata je bio železničar, saobraćajni transportni otpravnik, radio je na železničkoj stanici. Porodično smo imali železničke putne knjižice, zvali smo ih “reži karte”, i s njima besplatno putovali po celoj Jugoslaviji. Često sam u intervjuima pominjala kako sam bila ubeđena da su svi vozovi tatini, a da smo moja porodica i ja važni putnici.





