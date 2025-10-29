Danilo Ikodinović o ćerkama Hani i Andrei: Mnogo je teško, bilo je tu svega i svačega

Pre nekoliko meseci Danilo Ikodinović razveo se od Maje Ognjenović sa kojom je u braku proveo devet godina, a o tome do juče nije želeo javno da govori.

O razlozima razvoda dosta se spekulisalo u medijima. Dok su jedni pisali da je razlog daljina, jer je Dača odlučio da život nastavi u Italiji, drugi su pisali da se ljubav ugasila. Kako bi stao na kraj raznim nagađanjima, Danilo Ikodinović gostovao je na Nova S televiziji i iskreno pričao o svemu. Dušan Milenković / Miloš Tesić ATA Images

- Posle dosta dugog vremena, Maja i ja smo se razišli. U miru smo se razišli. Jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo. Kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli. Kao ljudi smo se razišli. Ne možeš prijateljski... ustvari, možeš prijateljski da se raziđeš. Nema zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem. Imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude da da nije lepo - rekao je Dača.

Osim teških tema, nekadašnji vaterpolista u emisiji kod Danijele Buzurović govorio je i o najlepšem segmentu života - roditeljstvu i sada već odraslim ćerkama Andrei i Hani, kojima je najveća podrška.

- Suštinski teško je čim sa svojom decom ne ležeš i ne ustaješ svaku noć i svako jutro, to je teško. Ne sad emotivno teško, nego sa strane da nemaš uticaj na njihovo vaspitanje koliko bi hteo, ali Bože moj. Vrlo malo sam živeo sa Andreinom majkom, kasnije takođe malo i sa Haninom, tako je kako je. Bilo je tu svega i svačega, bitno je da su sada kada su porasle shvatile, odnosno ja se nadam da su shvatile da im otac želi sve najbolje zaista i da hoću da im pomognem u svemu. I da prosto imaju, to je najvažnije za žensku decu da imaju oslonac i podršku u ocu za sve što u životu urade, osim ako ubiju čoveka, za sve sam ja tu.

Podsećanja radi, Dačina mlađa naslednica Hana koju je dobio u braku sa pop pevačicom Natašom Bekvalac u martu ove godine postala je punoletna, a pre nekoliko nedelja otišla je na studije u Madridu gde će studirati marketing.

Dok o njegovoj starijoj mezimici Andrei ne znamo puno, tek toliko da ima 25 godina i da je u poslednje vreme postala veoma aktivna na društvenim mrežama gde je prati veliki broj ljudi. Ono što je zanimljivo da se njena mama Anja nikada nije javno eksponirala te nijedna fotografija Dačine prve supruge ne postoji u medijima.





