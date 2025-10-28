Kuma se razbolela noć pred svadbu: Dragana Dabović otkrila ko joj je bio svedok na venčanju, super su se snašli

Kada su otpočeli svoju emotivnu vezu, glumica Dragana Dabović (38) i snimatelj Milan Kolarski (35) znali su da im se desila velika ljubav, ona koja menja čoveka nabolje i u kojoj sve ide lagano. Potvrdu tog osećaja imali su nedavno kada su, posle petogodišnje romanse, napravili korak napred sklapajući građanski brak.

Na svadbenom veselju bilo je svega: smeha, plesa, trenutaka koji će se dugo pamtiti, ali i jedna neželjena okolnost koju su mladenci brzo rešili. Naime, Dragani je svedok na venčanju bio suprug bliske drugarice Marije koja se razbolela uoči slavlja.

Zašto ste u Pančevu sklopili brak?

- Milan je Pančevac, tu živimo već nekoliko godina i onda je sasvim logično da smo se venčali tamo.

Koliko dugo ste spremali svadbeno veselje?

- Prvo smo planirali veliku svadbu prošle godine, ali smo na kraju odlučili da svečani svadbeni ručak bude u krugu kumova, prijatelja i porodice.

Kako će izgledati crkveno venčanje?

- Veoma mu se radujemo. Planiramo da ga organizujemo sledeće godine na moru, u mom Herceg Novom, u jednoj malenoj primorskoj crkvi za koju sam izuzetno vezana. Instagram printscreen

Ko su bili svedoci na venčanju, s kime ste se okumili?

- Izabrala sam kumu odmah pošto sam znala da ću se udati za Milana. To je moja dugogodišnja prijateljica Marija Poštić koju sam stekla zahvaljujući Bjanki. Njena Višnja i moja Bjanka su išle zajedno u vrtić, a danas i u školu. Moja Mara je nekoliko dana pred venčanje zaradila upalu pluća pa ju je zamenio njen suprug Goran Poštić. Naše prijateljstvo je prepuno razumevanja i podrške od samog početka. Zajedno smo prošle mnogo toga za osam godina koliko se poznajemo: rodile Nou i Lenku i kroz druženje shvatile da je prikladno krunisati prijateljstvo ovako važnom ulogom kao što je kumstvo. A život kao život, šašav i blesav uvek ima nešto da zakomplikuje. Nikada neću zaboraviti trenutak kad sam joj saopštila svoju želju. Kod nas kući, uz večeru i vino, rekla sam: „A sad onaj lakši deo organizacije – ti ćeš biti kuma”. Moja Mara je briznula u plač. Od ljubavi i ponosa.

Kako je izgledala bitka za bidermajer?

- Bidermajer je pripao mojoj prijateljici Ladi koju znam ceo život. Naše bake su se družile u Herceg Novom, kao i mame, tako da se nismo odvojile od kada smo došle na svet. To je naše malo bogatstvo vredno četiri generacije.

Kako su se Bjanka i Noa ponašali na slavlju?

- Bili su na visini zadatka, jer su bili zaduženi da nam uruče burme, a onda su nastavili da se igraju i uživaju sa svojim drugarima.

Šta im je bilo najinteresantnije?

- Upravo zaduženja oko burmi, ko će mami, ko će tati dati prsten i na koji prst ide burma.

Na pitanje zašto su se posle petogodišnje ljubavi tek sada odlučili da stanu pred matičara, Dragana dabović je rekla: Kakav je odnos između Bjanke i Milana?

- Vereni smo već tri godine i u našem odnosu ne postoji ama baš nikakvo moranje, nego sve nekako teče prirodno i uz dogovor. Tako smo i ovu odluku doneli sada. Dodala sam njegovo prezime i sada sam zvanično Dabović Kolarski.

Autor: Boris Jakić






