Dragan Bjelogrlić sa samo devet meseci života doživeo tešku traumu: Ispustila me je i pao sam na glavu, usledili su frasovi

Dragan Bjelogrlić, glumac i autor brojnih nagrađivanih televizijskih projekata, jedan je od onih umetnika koji nerado govore o privatnom životu. Ipak, nije tajna da je u dugogodišnjem braku sa suprugom Majom, sa kojom je dobio ćerku Miu i sina Alekseja.
Svima omiljeni Bjela rođen je kao drugi sin u porodici pre šest decenija, 10. oktobra 1963. godine. U mirnom vojvođanskom mestu Opovu živeo je do prvog rođendana. U kući u kojoj je započeo život desio se nemili događaj, čije posledice i danas oseća. O tome je govorio u emisiji „Dobro veče sa Andrijom”, koja se emituje na Una televiziji.
- Kad sam imao devet meseci, još sam bio u Opovu, baš negde kad sam se selio za Beograd. Žena koja me je čuvala ispustila me je i ja sam pao na glavu. Dugo sam bio u nesvesti, moji su se jako uplašili - prisetio se u razgovoru sa Andrijom Miloševićem.
- Posledica toga bila je da sam nekoliko godina, kako osetim bol, padao u fras, zacenio bih se. Čak su se uplašili da imam epilepsiju. To je trajalo nekoliko godina.
Dragan Bjelogrilić uz smeh je dodao da je kasnije, kada je porastao i prezdravio, znao to i da zloupotrebi.
- Kad mi nešto nije bilo po volji, ja padnem u fras - priznao je.
Ipak, ne krije da je nakon svega ostao jako nizak prag tolerancije na bol.
- Burno reagujem kad osetim bol, kako fizičku, tako i duševnu. Često impulsivno reagujem i pogrešno, ali prosto ne mogu da trpim bol. Tu i jeste mudrost, jer život se sastoji iz jednog i drugog bola - zaključio je Bjela.
