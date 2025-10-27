Umrla majka Jasne Šekarić. Proslavljena streljašica oglasila se na mrežama i potvrdila pretužne vesti.

"Još jedna Zvezda na nebu

Još jedan Anđeo

Dođi mi u san Majko

Čekaću te svake noći

Volim te, Majko", napisala je Jasna Šekarić uz set fotografija svoje voljene majke, koja je preminula.

Jasna Šekarić posle veoma uspešne karijere povukla iz medija. Otpočela je život daleko od očiju javnosti naročito posle teškog perioda kada je njena ćerka Lea zajedno sa detetom prevarena, zbog čega je iz Egipta morala da se vrati u Srbiju. Bio je to težak period za dve žene, ali i dete koje se sa svega godinu dana našlo u novom okruženju.

Danas Jasna, Lea i Sofija žive bezbrižnim životom, a ponosna baka ume da izenadi i kojom fotografijom ćerke i unuke na mrežama.

Lea Šekarić, ćerka legendarne olimpijske šampionke, sa ćerkom je napustila supruga Saida Abubakra i Egipat i vratila se kod majke u Srbiju početkom 2022. godine. Danas su joj u trenutku najvećeg bola, upravo njih dve i najveća podrška.

Iskreno saučešće porodici.





