Zbog nje je Srbija plakala: Devojčica iz filma “Dara iz Jasenovca” proslavila 18. rođendan, ovako danas izgleda

Biljana Čekić osvojila je publiku ulogom Dare, u filmu “Dara iz Jasenovca”. Potresna priča, viđena očima devojčice koja j primorana da preko noći odraste, rasplakala je region.
Iako se prvi put našla pred kamerama, trinaetogodišnja Biljana, rodom iz malog mesta Sreflije kod Kozarske Dubice, zahtevan glumački zadatak odradila je bez greške.
- Svi su mi mnogo pomogli i beskrajno sam im zahvalna na tome. Najstrašnija mi je bila situacija kada logoraši idu oko stolica uz pretnju da će, ko ne stigne da sedne, biti ubijen. Previše strašno. Plakala sam gledajući neke scene. Zapravo, ko nije plakao? Sigurna sam da nema čoveka koji dok je gledao film nije makar suzu putio jer je sve toliko potresno da bi i kamen zaplakao – rekla je svojevremeno darovita devojčica u intervjuu za HELLO!.
Biljana Čekić o glumi nije razmišljala sve dok nastavnica u njenoj osnovnoj školi “Vuk Karadžić” nije dala đacima da popune upitnik ako žele da se prijave za filmsku audiciju.
Od tada su prošle godine, a Biljana je stigla do punoletstva.
Svoj 18. rođendan proslavila je u društvu porodice i prijatelja, a kadrove je objavila na svom Instagramu.
Sudeći po snimcima Biljana je i srećno zaljubljena.
