Otac Duška Tošića preminuo je sa tugom u srcu, samo jedno je želeo za Atinu i Niku

Otac Duška Tošića Milorad Tošić preminuo je u septembru 2018. godine posle kraće borbe sa teškom bolešću. Fudbalski menadžer nikada se nije oporavio posle gubitka čoveka koji mu je celog života bio velika podrška.
Duško danas može da ima šta god poželi, ali trnovit je bio njegov put do zvezda. Porodica Tošić nije bila dobrostojeća, detinjstvo je proveo takoreći u siromaštvu, tokom školovanja je boravio u domu za nezbrinutu decu, ali nikad nije zaboravio kako je teško živeo. Roditelji su dali sve od sebe da ostvari svoju želju. Dečak iz sela Orlovat kod Zrenjanina postao je uspešan sportista, koji je zahvaljujući talentu zaradio milione.
– Moj Duško je bio nekoliko godina u internatu da bi se školovao i igrao fudbal. Tamo je imao redovne obroke, što je za dete u razvoju vrlo važno. Mnogo smo ponosni na njega. Ostvario je svoj san – govorio je ponosni otac Duška Tošića.
Milorad i njegova supruga Nikoleta, Duškova majka, ostali su da žive u Orlovatu, gde im je sin sagradio novu kuću. Želeli su da budu okruženi prirodom, svežim i čistim vazduhom. Tamo im je bilo lepo.
– Ništa nam ne fali, a voleli bismo da nam unuke trče po dvorištu. Ne znate vi kako se Atina i Nika ovde lepo igraju... Ali, da ne pričam više, grdiće me supruga – našalio se otac Duška Tošića svojevremeno.
Nema sumnje da je proslavljeni fudbaler izgubio važnu figuru u svom životu, a od takvih gubitaka čovek se nikada ne oporavi.
