Najmlađi tragač u Poteri, Milan Bukvić, ljubitelje kvizova osvojio je izuzetnim znanjem, ali i skromnošću.
Milan je rođen pre 25 godina u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu.
- Iako me sada zovu „dečko koji obećava”, u detinjstvu sam bio sušta suprotnost. Nisam imao koncentraciju ni za šta. Vaspitačica je rekla mojoj mami da ništa ne znam, a nju je to godinama pratilo u mislima.
- Kad sam proglašen za đaka generacije, plakala je od sreće. Nikada nije zaboravila da sam u startu bio „otpisan” - prisetio se Milan Bukvić u intervjuu koji je svojevremeno dao za HELLO!.
Pročitajte Romantično potkrovlje za dvoje u centru Beograda, ovde živi Milan Marić
Milan je u roku i sa svim desetkama diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zatim je upisao i master studije filozofije u Novom Sadu.
- Bilo je momenata kada sam „preučio” gradivo. Vodeći se nekim ličnim standardima i perfekcionizmom raspust sam redovno provodio nad knjigom – priznaje danas.
I dok televizijske gledaoce iz nedelje u nedelju fascinira inteligencijom i obrazovanjem, mladi tragač iz „Potere” otkriva da je njegov najveći talenat zapravo sportske prirode.
- Bio sam golman, i to odličan. Imao sam hiperrefleksiju, a slobodno mogu reći i veliku hrabrost. Lomio sam noge, zube, prste. Roditelji mi nisu dozvolili da se posvetim fudbalu i mnogo mi je žao zbog toga.
O podršci porodice Milan Bukvić kaže:
- Mene moji niti forsiraju, niti podržavaju. Otac mi veruje blanko. Preduzetnik je, bori se za nas. Majka je mašinski inženjer. Imam i starijeg brata koji je preuzeo očevu firmu. Niko nije iz nauke.
Pročitajte još
Kupatilo u mermeru, beli klavir i terasa od koje zastaje dah: U ovom raju žive Saša i Zorana
Saša Kovačević i Zorana žive u luksuznom stanu
25/10/2025Saznajte više
Lomio je noge, zube, ruke: Milan Bukvić fascinira znanjem, a da mu roditelji nisu branili, bio bi OVO
Milan Bukvić ima nesvakidašnji životni put
25/10/2025Saznajte više
Ljiljana Habjanović Đurović za HELLO! o suprugu, sinu jedincu i unučetu koje želi godinama
Sin Ljiljane Habjanović njen je najveći ponos
25/10/2025Saznajte više
Bane Mojićević iskreno: Mesecima sam se opijao, presekao sam kad sam završio u bolnici u Čačku
Bane Mojićević progovorio o borbi sa alkoholizmom
25/10/2025Saznajte više
Moje si danas, moje si sutra: Saša Kovačević posle 10 godina verio Zoranu, zasijao dijamantski prsten
Saša Kovačević verio Zoranu Tasovac posle 10 godina veze
25/10/2025Saznajte više
NJOJ je Marko Milošević poklonio srce i najlepše stihove, vratila mu je veru u ljubav posle razvoda
Pesnik Marko Milošević svoje srce poklonio je Ivani
25/10/2025Saznajte više
Komentari (0)