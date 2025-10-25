Kupatilo u mermeru, beli klavir i terasa od koje zastaje dah: U ovom raju žive Saša i Zorana

Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu Tasovac, posle deset godina ljubavi. Emotivan snimak romantične prosidbe podelio je na svom Instagram profilu i tako, iznenada, obelodanio vest koju su mnogi godinama očekivali da čuju. Instagram/sashakovacevic

Iako ih venčanje tek očekuje, zaljubljeni par već godinama živi pod istim krovom. Porodični raj izgradili su u jednom luksuznom novobeogradskom kvartu, gde je Saša pre nekoliko godina kupio stan.

Komšije su im brojne poznate ličnosti: Novak Đoković, Filip Krajnović, Milica Todorović, Stevan Anđelković...

Životni prostor kakav se samo poželeti može pop zvezda deli sa devojkom Zoranom Tasovac i njenom ćerkom Iskrom. Uređen je u modernom stilu, svaki detalj je pažljivo odabran, svaki kutak krije posebnu energiju. Instagram/sashakovacevic

Centralno meto zauzima velika dnevna soba, komforna i puna svetlosti. Preovlađuju tople, neutralne boje, a pažnju privlači veliki akvariju. U stanu postoji i studio, Sašina “kancelarija” kojoj poseban šarm daje beli klavir. Instagram/sashakovacevic

Na prostranoj terasi je ugaona garnitura u belim i sivim tonovima.

Pogled seže sve do Save. Instagram/sashakovacevic

I kupatilo je kutak za hedonizam, a celo je u mermeru. Instagram/sashakovacevic





