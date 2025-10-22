Andrija Milošević angažovao advokata, dosta mu je svega

Među brojnim javnim ličnostima koje su u poslednje vreme svedočile da su bile žrtve prevare našao se i Andrija Milošević.

Sve učestalija pojava da pojedine kompanije ili pojedinci, uz pomoć AI prave reklame u kojima zlouptrebljavaju lik i delo ljudi poznatih širem krugu ljudi, nije zaobišla ni Andriju.

On se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, pa poručio:

„Još jednom da objavim da se koristi AI moj lik za nekakvu kokošku koja donosi pare, ne nasedajte. Nemam veze sa tim. To je klasična prevara, pokušavam preko advokata da stanem na kraj toj pošasti.”

„Već skoro tri godine ne reklamiram igre na sreću niti nameravam. Delite ovo da vidi što više ljudi, zahvaljujem,” poručio je. Instagram screenshot/andrijamilosevic_official

Podsećanja radi, sličnim povodom su se u skorije vreme oglašavale i Maja Volk, odnosno Ana Bekuta. One su, takođe, bile primorane da javno reaguju, ali i da se obrate nadležnim institucijama.





