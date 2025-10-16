Majkl Džej Foks u ispovesti koja je rasplakala svet: Kosti su mi se inficirale, voleo bih da se jednog jutra ne probudim

Majkl Džej Foks imao je 29. godina kada je dobio dijagnozu Parkinsonove bolesti. Od tada je prošlo 35 godina, njegovo zdravstveno stanje samo se pogoršavalo, ali nije dozvolio sebi da klone duhom.
Nastavio je da se bavi glumom, u meri u kojoj mu je zdravlje to dopuštalo, angažovao se u humanitarnom radu, a često se pojavljivao i na javnim manifestacijama.
Iako može da hoda, to čini sve ređe. Uglavnom je vezan za invalidska kolica.
- Više ne hodam mnogo. Mogu, ali to nije lepo za videti i prilično je opasno – iskreno je priznao.
Njegovo telo je toliko krhko da su teške povrede postale skoro uobičajene.
- Gluma mi je u početku pomagala da kontrolišem pokrete. Međutim, vremenom sa počeo da razbijam stvari i povređujem se. Za tri godine slomio sam lakat, ruku, jagodičnu kost... - rekao je nedavno u intervjuu za “Tajms”.
- Užasno je. Slomio sam sve te male kosti, došlo je do infekcije i morali su da odstrane inficirane kosti. Slomio sam i drugo rame, pa su mi ga zamenili. Prava tragedija.
Zvezda serije “Porodične veze” i filmske trilogije “Povratak u budućnost”, ima veliku podršku porodice, ponajviše supruge.
Ipak, priznaje da se umorio od borbe i da razmišlja o kraju životnog puta.
- Nema mnogo ljudi koji imaju Parkinsonovu bolest 35 godina. Voleo bih jednostavno da se jednog dana ne probudim. To bi bilo stvarno kul. Ne želim da bude dramatično. Ne želim da se spotaknem o nameštaj i udarim glavom -poručio je Majkl Džej Foks u intimnoj ispovesti, koja je mnoge rasplakala.
