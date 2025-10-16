Sin Andrije Kuzmanovića je preslikani otac: Ignjat čak ima razdvojene prednje zube

Sin Andrije Kuzmanovića, Ignjat, na svet je stigao pre dve godine. Ta vest mnoge je iznenadila budući da je šarmantni glumac ostavljao utisak da je emotivno slobodan.
Ipak, nedugo zatim, izvori bliski Andriji otkrili su da je dete dobio sa dugogodišnjom prijateljicom, kao i da ne planiraju zajednički život i pored toga što su postali roditelji.
- Roditeljstvo bih preporučio svima. To je ljubav koju treba doživeti. Nama su roditelji pružili ljubav i mislim da je prirodno da i mi u jednom momentu postanemo roditelji. To je prelepa stvar – poručio je glumac u jednoj od retkih izjava koje je dao na tu temu.
Sin Andrije Kuzmanovića sada ima dve godine,
Njegov tata iskreno priznaje da nije baš prisutan koliko bi trebalo.
- Da se ne lažemo, nisam neki otac. Dosta sam na terenu. Viđam ga, ali ne toliko koliko bi trebalo i koliko bih želeo – kazao je gostujući u podkastu “Opet Laka”, pa dodao:
- Moj tata je stalno bio na putu, ostao sam ga željan. Sada stalno mislim – doći će. Nemam utisak da je umro i zauvek nestao. Naravno, nisam blesav, znam šta se desilo, ali tako se nesvesno branim.
Andrija Kuzmanović naveo je da mnogo radi i da je često na terenu, što je jedan od glavnih zbog kojih je razdvojen od sina.
- Mali je još uvek i ne mogu da ga vodim sa sobom, ali mislim da ćemo da se “spajtošemo” - poručio je.
Na pitanje da li dečak više liči na mamu ili na nega, odgovorio je uz smeh:
- Na mene je. Ima ga, prava je “bombica”, a najbolje od svega je što su mu prednji zubi razdvojeni, baš kao moji.
