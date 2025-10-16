Luka Vildoza i lepa Milica Tasić uhapšeni u Italiji, nezapamćeni skandal

Luka i Milica Vildoza uhapšeni su u Italiji, prema pisanju lista il Resto del Carlino.

Kako prenose italijanski mediji u Bolonji dogodio se nezapamćeni skandal, tekst pomenutog portala prenosimo u celosti. Instagram/lucavildoza

Tridesetogodišnji plejmejker ometao je vozilo hitne pomoći svojim automobilom na bulevarima, a zatim je uhvatio medicinsku radnicu za vrat. Oboje su privedeni od strane policije.

Navodno je bez ikakvog razloga provocirao, a zatim i fizički napao ekipu Hitne pomoći koja se ambulantnim vozilom, duž gradskih bulevara, kretala ka povređenoj osobi radi pružanja pomoći. Glavni akter ovog neverovatnog incidenta je igrač Virtus Bolonje Luka Vildoza, 30 godina, koji je u toku noći uhapšen zajedno sa svojom suprugom, srpskom odbojkašicom Milicom Vildoza (par se venčao sredinom septembra nakon duge veze). Sve je, kako se navodi, počelo u ulici Kalori, nadomak dvorane Paladoca, gde se vozilo hitne pomoći zaustavilo kako bi u GPS unelo adresu za intervenciju.

U tom trenutku naišao je automobil kojim je upravljao Vildosa, koji je, iznerviran zbog prepreke na putu, najpre blicao svetlima ka vozilu hitne pomoći, a zatim izvređao osoblje u vozilu. Međutim, tu se incident nije završio: crno-beli plejmejker i ekipa hitne pomoći ponovo su se sreli na bulevaru Silvani, gde su rotaciona svetla i sirene vozila bile uključene.

Vildosa je, navodno, tada počeo da ometa vozilo hitne pomoći naglim kočenjem i manevrisanjem ispred njega, sve dok sanitet nije bio primoran da se zaustavi i pita ga zbog čega se ponaša tako agresivno. Igrač je tada, uz povike na medicinare koje je optuživao da su „blokirali put jer su se igrali telefonom“, zgrabio jednu od medicinskih radnica za vrat i fizički je napao. U tom trenutku intervenisale su njene kolege kako bi je zaštitile, a u opštu gužvu se umešala i Milica Vildoza, supruga igrača Virtusa koja takođe živi u Bolonji, i počela da vuče medicinsku radnicu za kosu i da je odguruje.

Haos je primetila patrola karabinjera koja se odmah zaustavila. U međuvremenu su na lice mesta stigli i neki funkcioneri Virtusa, kao i policija, koju su pozvali pripadnici hitne pomoći. Policajci su priveli i igrača i njegovu suprugu i odvezli ih u policijsku stanicu, gde su nakon provere i saslušanja oboje uhapšeni zbog napada na medicinsko osoblje. Napadnuta žena, članica medicinskog tima, otišla je u hitnu pomoć na pregled i puštena je nakon nekoliko medicinskih provera.

Sportal





