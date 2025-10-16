Oglasila se majka Vujadina Savića, Marina Rajević

Od pre četiri dana celu zemlju i region potresla je vest da je Vujadin Savić žrtva osvetničke pornografije, te da ga je transrodna osoba ucenjivala za veliku svotu novca što je on prijavio beogradskoj policiji.
Istini za volju, ovo se sve dešava već više od 10 dana unazad ali javnost je tek nedavno saznala za pomenutu aferu, a sada oglasila se majka Vujadina Savića na društvenim mrežama u jeku raznih priča koje kuloaju o njenom mlađem sinu:
Njegova nevenčana supruga Mirka Vasiljević juče se nije pojavila na saslušanju u Trećem osnovnom tužilaštvu zbog narušenog zdravstvenog stanja, a ono što se iščekivao je i reakcija roditelja bivšeg fudbalera Duleta Savića i Marine Rajević.
Iako se po društvenim mrežama spekuliše kako su se i oni javili lekaru zbog srčanih problema, istina je izgleda nešto drugačija. Međutim, oni su nastavili svoje živote, pa je Marina juče najavila svoju novu autorsku emisiju Dok anđeli spavaju.
Njen gost ovoga puta biće otac proslavljenog košarkaša Saše Đorđevića, Bratislav Bata Đorđević. Marina je u najavi napisala:
- Nije samo otac Saleta Đorđevića, već i veliki Bata - stoji u opisu zajedničke fotografije gde su oboje vidno raspoloženi i nasmejani.
Pročitajte Oglasio se Vujadin Savić, dva sata je malo za ono što se dogodilo, izneo svoju stranu priče
Podsećanja radi, sve je počelo tokom prethodnog vikenda kada je osvanula vest da je Vujadin Savić dobio momentalni otkaz na mestu pomoćnog trenera Vladana Milojevića u FK Crvena Zvezda zbog njegovih privatnih problema.
Ubrzo je fudbalski klub u kojem je Savić ponikao i gde je kasnije gradio prve trenerske korake obrisao sve njegove fotografije i podatke sa zvaničnog sajta kluba, što je dodatno podstaklo sumnju da se nešto krupno dogodilo, da bi se nedugo potom na društvenim mrežama pronela vest o osvetničkoj pornografiji.
Nevenčani suprug Mirke Vasiljević saslušan je 8. oktobra u Trećem tužilaštvu na Novom Beogradu gde je više od dva sata davao iskaz pred sudijom u okviru krivičnog postupka koji se vodi protiv izvesnog A.K.
Kako prenose domaći mediji Vujadin je tada istakao da njegova porodica, surpuga i četvoro dece prolaze kroz pravi pakao i da im je svima izrazito narušeno zdravstveno stanje. Ovim povodom još uvek se jedino nije oglasio njegov otac, Dule Savić.
