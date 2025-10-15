Milan Marić nije više deo serije “Državni službenik”, ON je novi tajni agent

Milan Marić u prve tri sezone serije “Državni službenik” igrao je glavnu ulogu, tajnog agenta Lazara Stanojevića.
Četvrta sezona popularnog serijala, ipak, donosi niz iznenađenja.
Naime, umesto Milana pred publikom će se naći Vuk Jovanović koga šira javnost zna po ulozi u seriji “Tajkun”, a gledali smo ga i u filmu “Zaspanka za vojnike”.
- Lik Vuka Jovanovića neće biti profesionalnni operativac kao što je to bio slučaj sa Lazarom Stanojevićem, već osoba sa ličnim i profesionalnim manama – navode izvori bliski produkciji.
Vuk Jovanović retko je prisutan u medijima, ali je pre nekoliko godina pristao na razgovor za HELLO!.
-Nemam nijednu društvenu mrežu. Čak mi je i telefon više isključen nego što sam u dometu. Sa ljudima koji me okružuju izbegavam da razgovaram o poslu, odnosno oni izbegavaju da o tome razgovaraju sa mnom jer znaju da ne podnosim “tapšanje po ramenu” - otkrio je tom prilikom, pa pojasnio kako u 21. veku živi bez društvenih mreža.
- Nisam staromodan, samo nemam potrebu da virim kroz tuđi prozor. Niti imam vremena, niti interesovanja da pratim ko gde ide, šta jede, kako se oblači ili svlači. To ne znači da ne provodim vreme kopajući po internetu razne druge zanimljive stvari. Za posao je „e-mail“ adresa više nego dovoljna. Ja sam živi dokaz.
