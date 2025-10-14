Porodila se Anja Matković u 42. godini, stigla je devojčica, ovo ime još niste čuli

Anja Matković porodila se juče i na svet donela dugo željenu devojčicu kojoj su ona i njen dugogodišnji partner dali ime Nuša.

Lepa glumica je u 42. godini prvi put ostala trudna a lepe vesti podelila je tek letos, kada je bila u šestom mesecu je trudnoće.

Anja Matković je u Srbiji najpoznatija po ulozi u seriji „Pogrešan čovek“, a sada je otkrila da je na pauzi zbog trudničkog odsustva.

- Živim prekrasan i pomalo lud period, sa svakodnevnim promenama na telu, a i duši. Zasada sve protiče u najbolje redu, bebica raste, ja sam sve deblja i po prvi puta u životu ne marim zbog toga. Fascinantno je kako odjednom shvatiš da je to malo biće koje raste u meni jedini fokus koji sada imam, i svi problemi koji su me možda nekada tištili nestali su u sekundi. Vreme trudnoće za mene je spektar emocija koje se izmenjuju, trenutno sam hodajuća emocija, ali po prvi put ne znam da ih kontrolišem.

- Plačem i na reklame za hranu za kućne ljubimce. Hormoni koji luduju čudo su i zaista se ovo opravdano zove drugo stanje. Kada bih pokušala da opišem emocije koje osećam, gledajući na majčinstvo koje me očekuje, svega tu bude… Od, naravno, straha, brige hoće li sve proći kako treba, povezivanja koje prerasta u intenzivnu ljubav prema bebici u meni, zahvalnosti, sreći svaki put kada osetim bebu kako se ritne. Jednom rečju, spektakl - izjavila je Anja Matković za Story.hr.

- Termin je 10. oktobra, ali je na bebi da li će zadržati taj termin ili ne - sa osmehom je rekla glumica letos, a devojčica je sačekala tri dana kasnije pa je na svet stigla 13. oktobra.





