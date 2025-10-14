Ćerka Dejana Petrovića slavi 18. rođendan na Zlatiboru: 570 zvanica i najjednostavnija a najefektnija dekoracija

Ćerka Dejana Petrovića Jovana danas proslavlja 18. rođendan u jednom eminentnom restoranu na Zlatiboru gde će okupiti sve drage prijatelje, članove porodice i drugare.
Proslavljeni trubač se sa suprugom i naslednicom pojavio pred medijima, i tom prilikom nam je otkrio da dolazi oko 570 zvanica.
- Nadamo se da je sve spremno, poslednjih 15 dana ne spavamo zbog organizacije i svega. Oko 570 ljudi će doći, familija, prijatelji i kolege. Jovana je nama jedinica, posle naše svadbe, ovo nam je prvo veliko veselje koje pravimo. Hteli smo da pozovemo sve. Ljudi koji dolaze večeras su svi oni koji su deo mog života, par njih je sprečeno da dođu, a oni koji se nisu odazvali hvala im na tome - rekao je Dejan.
Njegova ćerka je otkrila da joj je jedina želja da budu zdravi.
- Želim samo da svi budemo srećni i zdravi. Mama se bavila dekoracijom, ja sam samo dodala neke stvari - rekla je Jovana, naslednica Dejana Petrovića, a on je priznao da ih nije čekao dugo da se spreme.
- Nisam ih čekao, ja inače volim kad je sve na vreme, da nas niko ne čeka.
Žena Dejana Petrovića za ovu priliku je obukla crnu dugačku haljinu sa detaljima od čipke i sa golim ramenima, dok je ćerka bila u zatvorenoj ljubičastoj haljini sa šlicem.
Dekoracija u restoranu je bila jednostavna, a efektna. Stolice su zlatne boje, na svakom stolu su buketi od crvenih ruža, a na samom ulazu je pano od belih ruža na kom piše Jovana Petrović.
