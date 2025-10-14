Umro Vladimir Blažev Pančo iz grupe DNK, 7 meseci se borio za život posle stravičnog požara u Kočanima

Vladimir Blažev Pančo iz grupe DNK, čiji su članovi stradali u stravično požaru u diskoteci Puls u Kočanima, umro je posle sedam meseci lečenja. Pančo je bio povređenu diskoteci "Puls" u Kočanima gde je pogunulo 62 ljudi, a preko 200 povređeno.

Kolege i prijatelji se opraštaju od njega na društvenim mrežama.

Vladimir Blažev Pančo bio jedan od glavnih vokala "DNK" grupe ali i prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Rođen i odrastao u Skoplju, Pančo je karijeru izgradio na velikom talentu. Osim što stoji na čelu DNK-a, Pančo se oprobao i kao solo izvođač, DJ i producent.

Radio je sa mnogim zvezdama sa Balkana, a posebno je izdvojio Sergeja Ćetkovića kao njegovog velikog prijatelja.

Podsećamo, tokom koncerta makedonskog hip-hop dua DNK, u klubu je bilo prisutno oko 500 ljudi, iako je prodato samo 250 ulaznica. Tokom nastupa, korišćena su pirotehnička sredstva čije su varnice zapalile lako zapaljive akustične panele na plafonu, što je dovelo do brzog širenja vatre i gustog, toksičnog dima. Požar je izbio oko 2:35 ujutru, a prvi poziv hitnim službama upućen je u 2:48. ​

U požaru je poginulo 62 ljudi, a preko 200 je povređeno. Većina žrtava preminula je usled gušenja dimom. ​

Istraga je pokazala da je klub radio bez potrebnih dozvola i nije ispunjavao osnovne bezbednosne standarde. Zgrada je prethodno služila kao skladište i nije bila prilagođena za ugostiteljske svrhe. Nedostajali su sistemi za gašenje požara, adekvatni izlazi za evakuaciju, a plafon je bio prekriven zapaljivim materijalima. ​





