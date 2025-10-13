Miroslav Ilić se oprostio od prijatelja: Ne bih mogao da sebe pogledam u ogledalo da to nisam uradio

Miroslav Ilić se oprostio od Halida Bešlića

Halid Bešlić, koji je preminuo u 72. godini života, sahranjen je danas u Sarajevu. U večnosti će počivati kraj svog velikog prijatelja Kemala Montena, koji je preminuo 2015. godine. Antonio Ahel/ATA Images

Odlazak muzičke zvezde potresao je region, a ta vest odjeknula je širom Evrope i sveta.

U danu za nama održani su komemorativni skupovi u mnogim gradovima, a hitove Halida Bešlića horski je pevalo i staro i mlado.

Od pevača su se oprostile brojne kolege, a mnogi od njih potrudili su se da danas budu u Sarajevu i prisustvuju sahrani. Među njima je i Miroslav Ilić, koji je za Hype televiziju opisao svoj odnos sa Halidom Bešlićem. Ata Images

- Ja sam jedan od onih koji mu je bio jedan od stvarno dobrih drugara, prijatelja. Čim je smešten na Koševo ja sam ga zvao. Objasnio mi je kakva je situacija. Znao sam da ne mogu previše da očekujem, ali nadao sam se do zadnjeg momenta da će izgurati. Ipak, nije – kazao je Miroslav Ilić, pa pojasnio:

- Došao sam da se oprostim od njega. Ne bih mogao sebe da pogledam u ogledalo da nisam to uradio. Podelili smo u životu toliko nezaboravnih epizoda. Oprostio sam se od njega, a i ovu priliku koristim da se oprostim.

Na kraju izjave poručio je:

- Halide, Bog te je već smestio među anđele, tamo gde ti je i mesto. Počivaj u miru. Zbogom Halide.





