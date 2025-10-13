Trudna Milica Todorović slavi 35. rođendan, sve vreme grli stomak i ne skida osmeh sa lica VIDEO

Milica Todorović vtrudničke dane provodi baš onako kako joj je volja - daleko od medija i javnosti, okružena najmilijima.
Kako prenose mediji, pevačica od kada je saznala da je u blagoslovenom stanju boravi u porodičnom domu u Kruševcu, a juče je u porodici Todorović bio veoma važan dan jer je baš danas rođendan Milice Todorović!
Naime, prelepa trudnica tačno u ponoć dočekala je svoj 35. rođendan okružena voljenima. Svećice sa rođendanske torte oduvala je sa širokim osmehom na licu i saznanjem da je pred njom najznačajnija godina u životu.
Milica je blistala na svojoj rođendanskoj proslavi, a sve vreme mazila je trudnički stomak ne krijući da joj se rođendanska želja već ostvarila. Pratioci koji trudnu Milicu do sada nisu imali priliku da vide oduševljeno su prokomentarisali da joj drugo stanje divno pristaje, te da je lepša nego ikada. Iako o svom partneru i novom životnom poglavlju ne priča često, Milica je odabrala da u svojoj sreći uživa, a to nije želela da krije.
Pevačica se priprema za najlepšu životnu ulogu koja je očekuje kroz nekoliko meseci, te verujemo da ovogodišnje rođendanske želje su vezane isključivo za bebu.
Podsećanja radi, Miličina najbolja prijateljica i saradnica Bobana Živanović takođe je u blagoslovenom stanju i uskoro će na svet doneti devojčicu pa će se tako i njihovi mališani, vršnjaci družiti i odrastati zajedno. Mediji su nedavno preneli vest da je muzička zvezda na poslednjem ultrazvučnom pregledu saznala da nosi dečaka, te sada već ozbiljno razmišlja o imenu za sina.
