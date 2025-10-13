Ana Ivanović se oglasila zvaničnim saopštenjem zbog kog su se mnogi potresli, udarac za udarcem

Ana Ivanović je proletos stavila tačku na devet godina dug brak tokom kojeg je dobila trojicu sinova sa Bastijanom Švajnštajgerom, a sada joj je život naneo još jedan udarac.
Naime, privatni biznis Ane Ivanović sa prirodnom kozmetikom nakon tri godine uspešnog poslovanja se gasi, a o razlozima nekadašnja teniserka nije želela previše da detaljiše.
- Vreme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović "Nečural performans" privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam se zahvaljujemo na vernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi - napisala je Ana Ivanović u svojoj objavi na Instagram stranici kompanije.
Podsećanja radi, naša najuspešnija teniserka je svoj brend pokrenula 2022. godine i promovisala ga i prvo u rodnom Beogradu gde je interesovanje bilo veliko.
Zbog čega je došlo do gašenja, ne znamo ali verujemo da će privatni biznis Ane Ivanović u nekom drugom obliku uskoro opet zaživeti.
Ana nakon razvoda vreme provodi na putovanjima sa bliskim prijateljima, potpuno je posvećena sinovima, a sudeći po ovoj objavi spremna je i za nove poslovne poduhvate, te sigurno neće dugo čekati da pokrene nešto novo.
2025. godina za sada je sigurno njena najturbulentnija godina na privatnom planu, ali kada se sve kockice sklope, kako poslovne tako emotivne i životne, ona će ponovo uživati u plodovima svog rada.
