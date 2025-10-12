Mina Lazarević ima novog dečka, poznati glumac joj ukrao srce: On je moja podrška i vetar u leđa

Mina Lazarević iza sebe ima dva braka. Prvi put se udala vrlo mlada, za džez muzičara Aleksandra Miletića, sa kojim je dobila sina Luku.

Drugi put je rekla “da” baletskom igraču Goranu Staniću, sa kojima ćerku Ivu i sina Marka.

Par se razveo 2017. godine, a glumica od tada o privatnom životu retko kad priča u javnosti. Sada je, prvi put, progovorila o novom emotivnom partneru.

- Kada nekog prihvatiš onakvog kakav jeste i kada ga takvog voliš, kada je to – to, kada si svestan toga, i svih njegovih osobina i još više ga voliš zbog toga, onda je to ono što je perspektivno. Onda je to ono što ispunjava i daje ti snagu i krila – rekla je u emisiji “Pretres”, na Hype televiziji.

Na pitanje da li joj je trenutni partner podrška i “vetar u leđa”, odgovorila je potvrdno. Uz smeh je potvrdila i da ima nadimak Poske, a da mu je ime Vladimir. Privatna Arhiva

Glumac Vladimir Posavec Tušek zajedno sa Minom glumi u predstavi “Ljubav iza kulisa” koja – kako su pre godinu dana predstavlli kao jedinstven spoj kabarea, komedije i romantike.

Zanimljivo je da Mina Lazarević i Vladimir Posavec Tušek igraju glumačko-bračni par, što je možda najbolji nagoveštaj da bi popularna Čupka mogla i treći put da kaže “da”. Privatna Arhiva





