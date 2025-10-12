Goca Tržan danas je pevačica i voditeljka, a studirala je nešto treće: Kad tad ću se time baviti

Obrazovanje Goce Tržan nema veze sa muzikom
Zvanični podaci kažu da je Goca Tržan pohađala Osnovnu školu “25. maj” na Novom Beogradu, da bi zatim završila Desetu beogradsku gimnaziju. Budući da je vrlo rano počela da nastupa, kao i da je sa grupom “Tap 011” stekla veliku popularnost muzika je uzela primat u njenom životu, a dalje školovanje ostalo je u drugom planu.
U međuvremenu je postala jedna od vodećih pop zvezda u Srbiji, sa brojnim hitovima i solističkim koncertima iza sebe.
Pročitajte Zbog čega Zoran Kesić nema vozačku dozvolu? Nasmejaće vas do suza
Pre nekoliko godina uspešno je uplovila i u voditeljske vode. U emisiji “Ako progovorim” na televiziji K1 ugostila je brojne ličnosti iz javnog života sa kojima je otvoreno pričala o raznim temama. Nedavno je, na početku jesenje televizijske sezone, stigla vest da će ubuduće biti deo tima “Blic” televizije, gde će raditi emisiju “Stoperka”.
Na konstataciju da su zbog emisije ljudi počeli da je doživljavaju na mnogo ozbiljniji način, u intervjuu za “Story” nedavno je rekla:
- Svako od nas kad dođe na posao igra neku ulogu, pa tako i ja na sceni ili pred kamerama igram ulogu Goce Tržan, pevačice. Međutim, ovde sam u ulozi nekoga ko želi da pomogne ljudima da razgovaraju sami sa sobom, da s jedne strane život ne shvataju preozbiljno, a sa druge da ne traže večno krivca u nekom drugom. Dobro je imati u vidu da smo sami najveći uzrok onoga što proživljavamo.
- Za razliku od svih ljudi sa televizije ja delim svoja iskustva. Nekome to smeta, ali ogromnoj većini prija kad vidi da svi imamo iste probleme i dileme, da svi osećamo i bol, i zbunjenost, i nedostajanje, i strah. U emisiji ne moram da igram ulogu Goce Tržan, već da budem ono za šta sam se možda školovala ili što me je interesovalo. To je jedno od mojih lica, kome nisam često dozvoljavala da se vidi u medijima.
Goca Tržan svojevremeno je upisala Poljoprivredni fakultet, gde je stigla do druge godine.
- Želela sam da budem inženjer stočarstva, što i nije tako neobično, jer volim primenjene nauke koje ti daju mogućnost da pristojno živiš od svog posla. Kad tada ću imati svoje gazdinstvo na kome ću imati kozice, praviti svoj sir, proizvoditi svoju hranu – otkrila je pevačica.
Pročitajte još
Goca Tržan danas je pevačica i voditeljka, a studirala je nešto treće: Kad tad ću se time baviti
Obrazovanje Goce Tržan nema veze sa muzikom
12/10/2025Saznajte više
Uz ovu pesmu će sutra biti sahranjen Halid Bešlić
Uz ovu pesmu će sutra biti sahranjen Halid Bešlić, pevač će na večni počinak biti ispraćen uz numeru koju je najviše voleo
12/10/2025Saznajte više
Beograd se oprašta od Halida Bešlića, danas u 17h
Beograd se oprašta od Halida Bešlića, skup zakazan za 17h u Skadarliji
12/10/2025Saznajte više
Mina Lazarević ima novog dečka, poznati glumac joj ukrao srce: On je moja podrška i vetar u leđa
Mina Lazarević u vezi je sa kolegom
12/10/2025Saznajte više
Dragan Stojković Piksi dao ostavku! Veljko Paunović novi selektor?
Dragan Stojković Piksi dao ostavku na mesto selektora fudbalske reperezenatcije Srbije
12/10/2025Saznajte više
Umrla Dajana Kiton
11/10/2025Saznajte više
Komentari (0)