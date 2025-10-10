Srpski reprezentativac u košarci Vanja Marinković više ne koristi ni Instagram ni Fejsbuk. Shvatio je da mu se dan svede na držanje telefona u ruci, pa je doneo radikalnu odluku i sve pogasio. Vanja je gostujući u podkastu "X&O’s Chat" objasnio i zašto je to uradio.
- Sva sreća ja više nemam te društvene mreže. Pogasio sam sve. Imam ovaj TikTok da vrtim ono, smešne klipove. Bukvalno sam sebe uhvatio da sam non-stop na tome. I to mi je bilo sve. I rekoh sebi – ma dosta, brate, ne mogu više. I super mi je, veruj mi - rekao je Vanja i pozvao voditelja da i on uradi isto jer će se preporoditi.
I dok devojke maštaju o tome da se Vanja Marinković vrati makar na Instagram kako bi uživale u njegovim novim objavama i fotografijama, košarkaš je u svoju odluku više nego siguran. Marinković je od 2013. do 2019. bio igrač Partizana, i veoma dobro je upoznat kako je igrati na ovim prostorima i koliki pritisak to sa sobom nosi. Skoro svaki meč se doživljava kao finale, a navijači u Srbiji često i preteruju u značaju koji pridaju sportskim rezultatima.
- Vrtim Tik Tok, ali tu mi izađe kad neko kuva ili tako nešto. Ne mogu da zamislim da sam igrač Partizana, a da imam društvene mreže. Pre 5-6 godina kada sam bio tu, nije bilo tako. To je uzelo maha, da nije zdravo. Ljudi ponovo prate, Partizan uvek ima po 20.000 u hali, ali mislim da je to (sa društvenih mreža) previše za van hale. Igrači nemaju mira. Možeš da napraviš svoj ‘babl’, da se malo ogradiš, ali jako je teško. Došao sam na aerodrom, svi znaju ko si - istakao je Vanja Marinković nedavno u intervjuu za Nova.rs.
