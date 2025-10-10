Kako se Nina i Tea Rađen odnose prema bratu Alekseju? Milica Ristić otvorila dušu

Milica Ristić i Nikola Rađen prethodne godine stavili su tačku na brak koji je trajao svega godinu dana u kojem su dobili sina Alekseja.

O njihovom odnosu nakon kraha braka dugo se spekulisalo, a mlada pevačica je ponovo u žiži medijskog interesovanja jer promoviše svoju prvu pesmu, pa se tako uvek nametne pitanje o bivšem mužu, ali i njegovoj prvoj supruzi. Instagram

Milica je u jednom od intervjua koji je nedavno davala za medije otkrila kako se Ana Kokić ponela prema njoj od prvog dana veze sa Rađenom, kao i kako danas funkcionišu:

- Ranije smo se sretale, sada razmenimo po koju poruku podrške. Divna je žena, majka je dece mog bivšeg supruga. Lepo mišljenje imam o njoj. Što se tiče dece, nisam im bila maćeha, već drugarica.Trudila sam se maksimalno, zaista.

Iako se spekulisalo da su odnosi među njima dvema narušeni, očigledno je sve samo plod bujne mašte ljudi gde mesta istini nema. Ana se nije oglašavala na ovu temu, ali verujemo da deli Miličino mišljenje jer nema razloga da bude drugačije. O bivšem suprugu nije želela da govori, ali je prokomentarisala da je sada pametnija te da prevaru nikada ne bi oprostila, što je podstaklo mnoge na razmišljanje da li je upravo neverstvo bilo razlog za razvod.

Sada je u najnovijem intervjuu Milica Ristić otkrila kakav odnos Nina i Tea neguju sa dosta mlađim bratom Aleksejem.

- Ja nekako gledam da vaspitavam da to nisu polusestre, nego da su sestre. Ali oni se super slažu, baš! I one ga super čuvaju, tako da sam mirna kada je on sa njima - rekla je Milica.

Za Milicu je najvažnije da deca odrastaju u ljubavi i razumevanju, bez obzira na okolnosti koje su zadesile njihove roditelje. Njih spaja krv i ljubav, i to je ono što uči svog sina. Ovakav stav bivše supruge poznatog sportiste mnogi pozdravljaju, jer se trudi da i nakon razvoda sačuva poštovanje, zdravu komunikaciju i porodičnu toplinu koliko god je to moguće, jer je to najvažnije za njeno dete.





