Kako se Nina i Tea Rađen odnose prema bratu Alekseju? Milica Ristić otvorila dušu

Milica Ristić i Nikola Rađen prethodne godine stavili su tačku na brak koji je trajao svega godinu dana u kojem su dobili sina Alekseja.
O njihovom odnosu nakon kraha braka dugo se spekulisalo, a mlada pevačica je ponovo u žiži medijskog interesovanja jer promoviše svoju prvu pesmu, pa se tako uvek nametne pitanje o bivšem mužu, ali i njegovoj prvoj supruzi.
Milica je u jednom od intervjua koji je nedavno davala za medije otkrila kako se Ana Kokić ponela prema njoj od prvog dana veze sa Rađenom, kao i kako danas funkcionišu:
- Ranije smo se sretale, sada razmenimo po koju poruku podrške. Divna je žena, majka je dece mog bivšeg supruga. Lepo mišljenje imam o njoj. Što se tiče dece, nisam im bila maćeha, već drugarica.Trudila sam se maksimalno, zaista.
Iako se spekulisalo da su odnosi među njima dvema narušeni, očigledno je sve samo plod bujne mašte ljudi gde mesta istini nema. Ana se nije oglašavala na ovu temu, ali verujemo da deli Miličino mišljenje jer nema razloga da bude drugačije. O bivšem suprugu nije želela da govori, ali je prokomentarisala da je sada pametnija te da prevaru nikada ne bi oprostila, što je podstaklo mnoge na razmišljanje da li je upravo neverstvo bilo razlog za razvod.
Pročitajte Ne mogu da kažem da je loš čovek, ali... Bivša žena Nikole Rađena o ovome je dugo ćutala
Sada je u najnovijem intervjuu Milica Ristić otkrila kakav odnos Nina i Tea neguju sa dosta mlađim bratom Aleksejem.
- Ja nekako gledam da vaspitavam da to nisu polusestre, nego da su sestre. Ali oni se super slažu, baš! I one ga super čuvaju, tako da sam mirna kada je on sa njima - rekla je Milica.
Za Milicu je najvažnije da deca odrastaju u ljubavi i razumevanju, bez obzira na okolnosti koje su zadesile njihove roditelje. Njih spaja krv i ljubav, i to je ono što uči svog sina. Ovakav stav bivše supruge poznatog sportiste mnogi pozdravljaju, jer se trudi da i nakon razvoda sačuva poštovanje, zdravu komunikaciju i porodičnu toplinu koliko god je to moguće, jer je to najvažnije za njeno dete.
Slične Vesti
Rađenova bivša blista od sreće, tek što su se razveli ima razlog za osmeh na licu
Bivša supruga Nikole Rađena progovorila o razvodu
15/11/2024Saznajte više
Pročitajte još
Kako se Nina i Tea Rađen odnose prema bratu Alekseju? Milica Ristić otvorila dušu
Milica Ristić otkrila detalje odnosa sa Rađenovim ćerkama
10/10/2025Saznajte više
Ovo je poslednji snimak Halida Bešlića, supruga Sejda nije se odvajala od njega
Ovo je poslednji snimak Halida Bešlića
10/10/2025Saznajte više
Nela Mihailović promenila ime, ovo je razlog
Pravo ime Nele Mihailović sigurno niste znali
09/10/2025Saznajte više
Umrla ćerka Pola Njumena
09/10/2025Saznajte više
Verica Rakočević obratila se Marini Abramović: Duboko joj se izvinjavam
Verica Rakočević javno se obratila Marini Abramović
09/10/2025Saznajte više
Zbog čega Zoran Kesić nema vozačku dozvolu? Nasmejaće vas do suza
Zoran Kesić nema vozačku dozvolu
09/10/2025Saznajte više
Komentari (0)