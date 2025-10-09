Nela Mihailović promenila ime, ovo je razlog

Pravo ime Nele Mihailović

Glumica Nela Mihailović na glumačkoj sceni je duže od tri decenije, a do sada je ostvarila nebrojeno mnogo uloga kako pred kamerama, tako i na pozorišnoj sceni.

Reditelji je cene, publika voli, a za svoj rad dobila je i brojna priznanja.

Simpatična glumica rođena je pre 55 godina u Valjevu.

Nela se u Beograd preselila kada je upisala Fakultet dramskih umetnosti. Već na samom početku glumačkog puta susrela se sa neočekivanim problemom.

- Na klasi, od pet devojaka nas tri smo bile Danijele- prisetila se Nela, čije je pravo ime Danijela Mihailović, gostujući u emisiji “U krugu porodice”, na Insajder televiziji.

- Sve tri smo dobile angažman u Narodnom pozorištu. Jednom prilikom kada su me preporučili za neku ulogu, dok je to stiglo do pozorišta, ulogu je dobila druga Danijela. I danas sam sigurna da joj je ta uloga u potpunosti pripadala. Ipak, jedva sam dočekla priliku i rekla: Molim vas, upišite me kao Nela Mihailović.

Tako je nadimak, koji je dobila još u detinjstvu, postalo njeno zvanično ime po kojem je svi prepoznaju. Ime Danijela Mihailović nastavilo je da postoji samo u dokumentima.

Nela Mihailović je, kao što je poznato, udata za kompozitora Vladimira Petričevića.Imaju dve ćerke, Martu i Petru.

Za razliku od sestre koja je okrenuta sportu, Marta je uvek pokazivala sklonost ka umetnosti. Od roditelja je nasledila talent za muziku i glumu, ali je odlučila da krene maminim putem, pa je prošle godine upisala Fakultet dramskih umetnosti.





