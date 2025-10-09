Pravo ime Nele Mihailović
Glumica Nela Mihailović na glumačkoj sceni je duže od tri decenije, a do sada je ostvarila nebrojeno mnogo uloga kako pred kamerama, tako i na pozorišnoj sceni.
Reditelji je cene, publika voli, a za svoj rad dobila je i brojna priznanja.
Simpatična glumica rođena je pre 55 godina u Valjevu.
Pročitajte Ko je suprug Nele Mihailović? Glumica u braku već dve decenije sa bratom koleginice
Nela se u Beograd preselila kada je upisala Fakultet dramskih umetnosti. Već na samom početku glumačkog puta susrela se sa neočekivanim problemom.
- Na klasi, od pet devojaka nas tri smo bile Danijele- prisetila se Nela, čije je pravo ime Danijela Mihailović, gostujući u emisiji “U krugu porodice”, na Insajder televiziji.
- Sve tri smo dobile angažman u Narodnom pozorištu. Jednom prilikom kada su me preporučili za neku ulogu, dok je to stiglo do pozorišta, ulogu je dobila druga Danijela. I danas sam sigurna da joj je ta uloga u potpunosti pripadala. Ipak, jedva sam dočekla priliku i rekla: Molim vas, upišite me kao Nela Mihailović.
Tako je nadimak, koji je dobila još u detinjstvu, postalo njeno zvanično ime po kojem je svi prepoznaju. Ime Danijela Mihailović nastavilo je da postoji samo u dokumentima.
Nela Mihailović je, kao što je poznato, udata za kompozitora Vladimira Petričevića.Imaju dve ćerke, Martu i Petru.
Za razliku od sestre koja je okrenuta sportu, Marta je uvek pokazivala sklonost ka umetnosti. Od roditelja je nasledila talent za muziku i glumu, ali je odlučila da krene maminim putem, pa je prošle godine upisala Fakultet dramskih umetnosti.
Pročitajte još
Nela Mihailović promenila ime, ovo je razlog
Pravo ime Nele Mihailović sigurno niste znali
09/10/2025Saznajte više
Halid je strašnu dijagnozu saznao slučajno: Odveo Sejdu na pregled, a onda je usledio šok
Halid Bešlić bolest je otkrio potpuno slučajno
09/10/2025Saznajte više
Umrla ćerka Pola Njumena
09/10/2025Saznajte više
Verica Rakočević obratila se Marini Abramović: Duboko joj se izvinjavam
Verica Rakočević javno se obratila Marini Abramović
09/10/2025Saznajte više
Zbog čega Zoran Kesić nema vozačku dozvolu? Nasmejaće vas do suza
Zoran Kesić nema vozačku dozvolu
09/10/2025Saznajte više
Već dve godine sin Tijane Dapčević bavi se ozbiljnim poslom, za HELLO! otkriva: Vuk želi da strudira u Brajtonu, u Engleskoj
Tijana Dapčević u srećnom je braku skoro dve decenije. Pre 16 godina ostvarila se kao majka, i na tu životnu ulogu najviše je ponosna
09/10/2025Saznajte više
Komentari (0)