Halid je strašnu dijagnozu saznao slučajno: Odveo Sejdu na pregled, a onda je usledio šok

Ceo region tuguje od utorka, 7. oktobra kada je u 72. godini života nakon kratke ali izuzetno teške bolesti preminuo muzičar najvećeg srca, Halid Bešlić.

Legendarni narodni pevač je vodio bitku do poslednjeg trenutka na onkološkoj klinici u Sarajevu, a malo ko je znao da je Halid Bešlić bolest otkrio potpuno slučajno. Antonio Ahel/ATAImages

O tome je prvi za medije govorio Aleksandar Milić Mili, koji je ujedno poslednji i sarađivao sa Bešlićem na numeri "Sejda" koju je posvetio supruzi.

Naime, Halid je odveo na pregled suprugu Sejdu, koja se već neko vreme bori za svoje zdravlje, i ne sluteći da je i njegovo zdravstveno stanje loše. Bešlić je sve vreme bio uz suprugu, brinuo je o njoj, nije je ostavljao u teškoj borbi, pa je uvek išao i kod lekara s njom. Tako je bilo i tada.

- Kad su Sejda i Halid otišli kod lekara zbog njenog pregleda, tada je doktor rekao njemu da mu on izgleda loše i da preporučuje da i pevač obavi sve preglede. Halid je pristao i tada se otkrilo njegovo pravo stanje i uspostavljena je dijagnoza da boluje od kancera jetre.

Bio je to šok za celu porodicu. Posvetio se terapijama, ali mu je i pored toga najviše bilo stalo do Sejdinog zdravlja. Do poslednjeg dana je brinuo o njoj - rekao je izvor blizak porodici za "Kurir" i dodao:

- Halid je znao svoju dijagnozu, ali mu niko nije rekao kako zapravo stoje stvari i da je više organa zahvaćeno. Halid i Sejda su bili smešteni u istoj bolnici, soba do sobe.

Ona je puštena kući, a smrt voljenog čoveka teško je podnela. Sve se nekako brzo izdešavalo, pa Halid je pre samo manje od dva meseca imao onakav koncert u Banjaluci, ali je tada i sam priznao da se ne oseća dobro. Jedva se kretao. Ubrzo nakon toga je završio u bolnici - rekao je član porodice Bešlić.

Podsećanja radi, pevač će biti sahranjen u ponedeljak 13.oktobra u Sarajevu, a sinoć se cela Bosna u Skenderiji opraštala od najvoljenijeg muzičara. Među prisutnima bio je i njegov jedinac Dino koji celo veče nije mogao da zadrži suze.





