Verica Rakočević obratila se Marini Abramović: Duboko joj se izvinjavam

Verica Rakočević nikada nije imala problem da javno iznese svoje mišljenje, a to je učinila i danas kada se javno obratila Marini Abramović.

"Dugo sam imala sumnju prema umetnosti Marine Abramović. Mislila sam da je to provokacija, eksperiment bez duše. A onda sam pročitala knjigu i shvatila. Shvatila sam koliko bola, discipline i žrtve stoji iza svake njene misli, svakog performansa. Shvatila sam da hrabrost u umetnosti nije samo u telu, već u ogoljavanju bića."

"Danas joj se duboko izvinjavam. Ne zato što sam pogrešila u mišljenju, već zato što sam sudila pre nego što sam razumela. Sada sam očarana snagom njene istine. I zahvalna što me je naučila da umetnost nije u lepoti, već u istinitosti," napisala je Verica Rakočević, a u objavi stavila korice knjige “Prolazim kroz zidove”.

Marina Abramović je rođena pre 79. godina u Beogradu, a poslednjih decenija živi u Njujorku.

Najpoznatija je svetska performerka i konceptualna umetnica. Njen rad podjednako je hvaljen i osporavan.









