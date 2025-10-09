Umrla ćerka Pola Njumena

Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
09/10/2025

Suzan Kendal Njumen, ćerka Pola Njumena, preminula je u 72. godini, javio je Daily Mail. Njena smrt posledica je komplikacija izazvanih hroničnim zdravstvenim problemima.

I sama se bavila glumom, ali kasnije je uspešno radila kao producent. Bila je najpoznatija po ulozi Dženis Goldman u filmu posvećenom Bitlsima iz 1978. godine pod nazivom “I Wanna Hold Your Hand”.

Takođe je imala je manje uloge u filmovima "Slap Shot" (1977), gde se pojavila kao apotekarka u hokejaškom filmu u kojem je glumio i njen otac, kao i u filmu Roberta Altmana “A Wedding" (1978).

Legendarni glumac, koji nas je napustio 2008. godine, nije voleo da daje intervjue o privatnom životu, niti da se o njemu i njegovoj porodici piše u novinama. Porodicu je uvek čuvao daleko od javnosti.

Iz dva braka dobio je šestoro dece. Suzan Kendal Njumen rođena je u njegovom prvom braku sa Džeki Vit.

Drugu suprugu, Džoanu Vudvord, upoznao je 1956. godine, i sa njom je ostao do kraja života.

Za razliku od mnogih potomaka holivudskih zvezda, Suzan Kendal Njumen je karijeru gradila samostalno - oslanjajući se na talenat, a ne na prezime.

