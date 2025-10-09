Umrla ćerka Pola Njumena
Suzan Kendal Njumen, ćerka Pola Njumena, preminula je u 72. godini, javio je Daily Mail. Njena smrt posledica je komplikacija izazvanih hroničnim zdravstvenim problemima.
I sama se bavila glumom, ali kasnije je uspešno radila kao producent. Bila je najpoznatija po ulozi Dženis Goldman u filmu posvećenom Bitlsima iz 1978. godine pod nazivom “I Wanna Hold Your Hand”.
Takođe je imala je manje uloge u filmovima "Slap Shot" (1977), gde se pojavila kao apotekarka u hokejaškom filmu u kojem je glumio i njen otac, kao i u filmu Roberta Altmana “A Wedding" (1978).
Pročitajte Godinu dana je čuvala tajnu - Mišel Fajfer postala baka
Legendarni glumac, koji nas je napustio 2008. godine, nije voleo da daje intervjue o privatnom životu, niti da se o njemu i njegovoj porodici piše u novinama. Porodicu je uvek čuvao daleko od javnosti.
Iz dva braka dobio je šestoro dece. Suzan Kendal Njumen rođena je u njegovom prvom braku sa Džeki Vit.
Drugu suprugu, Džoanu Vudvord, upoznao je 1956. godine, i sa njom je ostao do kraja života.
Za razliku od mnogih potomaka holivudskih zvezda, Suzan Kendal Njumen je karijeru gradila samostalno - oslanjajući se na talenat, a ne na prezime.
Pročitajte još
Umrla ćerka Pola Njumena
09/10/2025Saznajte više
Verica Rakočević obratila se Marini Abramović: Duboko joj se izvinjavam
Verica Rakočević javno se obratila Marini Abramović
09/10/2025Saznajte više
Zbog čega Zoran Kesić nema vozačku dozvolu? Nasmejaće vas do suza
Zoran Kesić nema vozačku dozvolu
09/10/2025Saznajte više
Već dve godine sin Tijane Dapčević bavi se ozbiljnim poslom, za HELLO! otkriva: Vuk želi da strudira u Brajtonu, u Engleskoj
Tijana Dapčević u srećnom je braku skoro dve decenije. Pre 16 godina ostvarila se kao majka, i na tu životnu ulogu najviše je ponosna
09/10/2025Saznajte više
Petar Grašo u čast Halida Bešlića učinio poseban gest, oduševio sve
Petar Grašo u čast Halida Bešlića odložio koncerte
09/10/2025Saznajte više
Anastasija tajno stigla u Beograd, ne želi nikome da se javi, prijatelj otkrio razlog
Anastasija Ražnatović u Beogradu boravi već dva dana, prijatelj je razotkrio
08/10/2025Saznajte više
Komentari (0)