Petar Grašo u čast Halida Bešlića učinio poseban gest, oduševio sve

Vest da je Halid Bešlić preminuo posle teške bolesti, u bolnici u Sarajevu, obišla je region. Za folk zvezdom tuguje muzička scena od Vardara do Triglava, prijatelji, komšije, ali i ljudi koji ga nisu lično poznavali.
Među javnim ličnostima koje su se oglasile javno sa rečima saučešća upućenim porodici Bešlić je i hrvatska pop zvezda Petar Grašo.
Pročitajte Dragana Mirković pre samo nedelju dana bila je kod Halida u poseti, otkrila detalje susreta - Bio si...
Iako su se bavili različitim muzičkim žanrovima Petar i Halid odlično su se razumeli a umeli su zajedno i da zapevaju.
Petar Grašo s tugom je primio vest da njegovog prijatelja više nema, a zatim doneo odluku koja ju je obrazložio rečima:
- Postoji vreme kada pesma miluje dušu, ali postoji i ono drugo vreme – kada je duši potrebna tišina. Tišina je glas tuge, poštovanja, sećaja i ljubavi prema čoveku koji je sve to zaslužio. Zbog toga su moji koncerti u Mostaru i Sarajevu, koji su zakazani za 9. i 10. odgađaju za 22. i 23. oktobar – napisao je Grašo.
Brojni fanovi podržali su ovu odluku, ističući da je reč o lepom i dostojanstvenom činu koji je muzička legenda kao što je bio Halid Bešlić svakako zaslužila.
