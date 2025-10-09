Zbog čega Zoran Kesić nema vozačku dozvolu? Nasmejaće vas do suza

Zoran Kesić, autor humorističke emisije “24 minuta sa Zoranom Kesićem”, iza sebe ima dugogodišnji novinarski staž.

Osim po svom profesionalnom angažmanu poznat je i po duhovitosti, pa i spremnosti da se u svakoj prilici našali i na svoj račun.

To je učinio i gostujući u podkastu “Velike priče”, gde je u razgovoru sa Brankom Rosićem otkrio i neke malo poznate detalje iz svog privatnog života.

Između ostalog, Zoran Kesić je priznao da nema vozačku dozvolu.

- Ja sam 1999. godine izvozio 40 časova. Onda sam položio testove iz drugog puta. I, kada je trebalo da izađem na vozački ispit desilo se bombardovanje pa se nije ni moglo. Počeo sam da vozim bicikl i kasnije sam potpuno zaboravio na vožnju – prisetio se. Antonio Ahel/ATAImages

U svom duhovitom maniru je dodao:

- Za moju utehu i opravdanje mogu navesti mnoge velike ljude koji ne voze: Branko Rosić, Dragoljub Draža Petrović... Ne vozi ni Momčilo Bajagić Bajaga, vozi ga taksi. Nije dozvola nešto što čini čoveka, već spremnost da bude pouzdan suvozač. Ja sam taj koji pušta muziku, biram zanimljive teme zavozača, pratim mapu...

Inače, Zoran Kesić duže od deset godina uživa u skladnom braku sa suprugom Ivanom. Roditelji su dva sina: Andreja i Vanje.









